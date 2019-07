Guardia Nacional y palos de ciego

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

En política lo que cuenta, al final, es o son los resultados, no tenemos la menor duda de que la política implantada por un cambio de condiciones en los tiempos y circunstancias por parte de Alejandro Murat, llevan a un buen camino las relaciones entre el mandatario estatal con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de tal suerte que entendiendo que lo que importa son los resultados en favor del estado de Oaxaca, ambos ceden en la diferencia ideológica y se concentran en los resultados que sean favorables al desarrollo de la entidad, así el compromiso de AMLO para concluir la carretera a la costa comprometiendo la inversión de $8 mil millones por medio del empresario Carlos Slim, de poner a los oaxaqueños en dos horas en vez de las seis que normalmente se hacen para llegar a las playas oaxaqueñas y esto, en realidad, es un enorme avance. Recuerdo que mis primeras visitas a Oaxaca por la vieja carretera internacional nos obligaban a realizar trayectos pesados de más de nueve horas y cuando se hace la super de Tehuacán a Oaxaca, la distancia se reduce a cuatro horas e impulsó, sin duda alguna, al turismo que ahora llega a la entidad, dos horas a la costa es una alegría y un estímulo al desarrollo en la entidad y eso vale mucho más que cualquier confrontación ideológica que se hubiera podido generar, si no entendemos que los cambios se deben aprovechar para desarrollar, no para pelear.

Los oaxaqueños, sin duda ven con un profundo respeto a AMLO, cuando también señala que todos los caminos que conducen a las cabeceras municipales de los 570 municipios de Oaxaca terminarán pavimentados al final de su sexenio y esa carretera, tan demandada a la costa, será una realidad, por ello hay que reconocer con valor y seriedad el talento de Alejandro Murat para entender los cambios en favor del estado como la meta fundamental de su actividad política.

Cuando se entiende que dos demandas son vitales para reencauzar la política de la 4T: seguridad y resultados en la lucha contra la corrupción y castigo a los corruptos, se entiende que la tarea no es sencilla, no es lo mismo enfrentar simplemente a la delincuencia normal de robos y acciones menores que a los grupos de la delincuencia organizada que mantienen serias ligas y complicidades con gentes del empresariado, de la seguridad, de las finanzas y de la política, porque esto complica demasiado el combate a esos grupos.

Recordemos que cuando se descubre, en México, que existen los carteles del narcotráfico que operaban ya como grandes empresas internacionales que contaban con el apoyo de la misma CIA y de otras autoridades nacionales e internacionales, como cuando operaban, sin control, la explotación del rancho, El Búfalo, en Chihuahua, para que además se iniciara la relación con los grupos colombianos y de esas operaciones, supervisadas y apoyadas por la CIA, los recursos y las utilidades se repartían entre esa organización internacional norteamericana para fomentar las guerras, como lo descubren con la operación Irán-Contras que operaba el coronel Oliver North, por parte de la CIA, con la colaboración de policías mexicanos, políticos, empresarios y financieros y los grupos encabezados por Caro Quintero, Don Neto y Miguel Ángel Félix Gallardo, nos vamos enterando, en México, que no solamente éramos el trampolín del paso de drogas, sino uno de los principales proveedores de mariguana y goma de opio y comenzábamos a generar la producción de las drogas de diseño y la comercialización de la cocaína que llegaba desde Colombia, Perú, Bolivia a México, así lo que eran los grupos de delincuentes comunes sufren la transformación a los grandes grupos de mafia que divididos en rutas tomaban una fuerza, incluso que podía poner al gobierno en una crisis de seguridad nacional, así que desde hace más cuarenta años nos hemos visto envueltos en una casi guerra civil que los mismos norteamericanos y sus agentes han propiciado en el país, como con los últimos operativos que se conocen como la operación Receptor Abierto, que operan agentes de la DEA, para regalar y vender armamento a los grupos del narcotráfico organizado con el que se suponía les daría la clave para detener a esos grupos, cuando en realidad, se apoyaba el desatar en el país la confrontación entre grupos criminales y aceleraban la casi guerra civil que confrontamos con los resultados espantosos que tenemos con más de 300 mil asesinados, con más de 40 mil desaparecidos, con miles de secuestros robos, asaltos, desplazados, huérfanos, viudos que dan una idea de la gran tragedia que se ha provocado en el país desde que, Felipe Calderón, aceptara incondicionalmente los operativos de RÁPIDO Y FURIOSO Y RECEPTOR ABIERTO y la tragedia y el alto costo social y económico que nos ha generado una gran tragedia y matazones por el país, desmembrando a los grupos de policías y de combate a la inseguridad, ya que muchos de esos grupos se contaminaron con la corrupción y la complicidad con los grupos criminales y de ahí el que no se haya podido dar una real lucha en su contra, sino pequeñas acciones que en vez de fracturarles les han permitido reorganizarse con mayor fuerza y acción paramilitar.

La realidad es que volvemos a intentar fortalecer y rehacer a los grupos de inteligencia y operación para poder dar la batalla a esos grupos que cuentan con enorme poder económico, político y paramilitar. que han mostrado en muchos sitios que gozan, además de la protección, con la fuerza de respuesta mejor que la que opera la seguridad pública y nacional del gobierno y es claro que ahora estamos dando palos de ciego, ya que en la mayoría de los casos, no se conocen por parte de los encargados el conocimiento de los grupos y de su operatividad y fuerza paramilitar y es así que damos palos de ciego y movemos a la Guardia Nacional sin rumbo, con ocurrencias y sin poder tener una clara información de la realidad de cada zona y de los grupos que operan, con ello, los elementos disuasivos no sirven de mucha cosa ya que si bien ahí están las fuerzas, no combaten en la realidad a los grupos organizados de la mafia y esto genera desilusión y desconfianza a lo que realiza el estado mexicano, por ello, debe revisar los esquemas de lucha, el presidente, y encarar el tema con otra visión que rinda resultados y no sea simplemente una muestra de fuerza que no controla ni combate…

socrates_campos8@yahoo.com.mx