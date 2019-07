Avances para que Q. Roo sea un estado seguro: CJ

Asiste el gobernador a la puesta en operación de la Guardia Nacional; destaca implementación del Mando Único en la entidad

La Guardia Nacional inició operaciones oficiales ayer, con un despliegue de 51 mil 915 militares, 12 mil 837 marinos y 17 mil 995 policías federales. En este principio, la coordinación estatal dispone de 320 efectivos y 32 unidades.

Para atender el territorio nacional, la Guardia Nacional se organizó en batallones y 12 coordinaciones regionales.

En el acto de inicio de operaciones, el Presidente de la República fue acompañado por los 32 gobernadores y el gabinete de seguridad.

El gobernador Carlos Joaquín destacó la importancia de los trabajos coordinados que, desde el mes de diciembre, llevan a cabo los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, destacando que el Mando Único ha sido un elemento fundamental para el combate contra la inseguridad en Quintana Roo.

Asimismo, subrayó la importancia de ahora contar con 800 cámaras de videovigilancia en operación en la zona norte del estado, lo que permite avanzar en la estrategia para hacer de Quintana Roo un estado seguro y en paz.

Quintana Roo forma parte de la Décima Coordinación con los estados de Yucatán y Campeche, y contará con tres batallones.

Niños con cáncer visitan Disneylandia

Sueños realizados a favor de niños con cáncer de la Fundación Aitana, es un programa que desde hace cinco años los hace efectivos el ruso Alexander Laines Chinos, quien es sobreviviente de cáncer, el cual superó con 25 radioterapias y una operación de tumor y desde entonces se ha dado a la tarea de llevar a 40 pequeños a conocer el maravilloso mundo que cualquier niño, joven o adulto pueda vivir.

Chinos, como se le conoce a este ruso que lleva 20 años viviendo en Cancún y que es parte de la Fundación Aitana, comentó que el cáncer lo padeció dos años y no lo sabía hasta que se fue a checar y una vez repuesto, apoya en todo lo que tiene que ver con eventos para recaudar fondos y atender a los 150 niños que ayuda la Fundación Aitana, en la que eligen a los que tengan promedio 8 de calificación en sus estudios y que sean buenos hijos.

Ese sueño de llevarlos a Orlando, Florida, con todo pagado, a Disneylandia, a disfrutar de hotel, comidas y juegos, a niños con diferente tipo de cáncer, lo hace con el respaldo de la aerolínea Blue Jet y la Fundación estadounidense Anaca, ahorrándole a las familias de niños y jóvenes hasta 32 mil pesos.

En agosto 28 llevará a nueve niños con cáncer, por lo que recomienda que personas de buen corazón que quieran sumarse a la Fundación Aitana se enlacen a través de Facebook, pues de acuerdo a Jazmín Viridiana Ramírez del Río, sobreviviente de leucemia, quien seis años padeció esta terrible enfermedad y ahora ya es madre de un niña de un año y siete meses, que está en perfecto estado de salud, “ir a Disnneylandia es una experiencia maravillosa, un sueño en el que te llenan de atenciones, es algo inolvidable”.

Propone diputada expulsar a Pedro Haces de Morena

La diputada federal, Wendy Briceño Zuloaga, se pronunció por la expulsión de las filas de Morena del ex senador Pedro Haces Barba, quien afirmó que las mujeres tienen que ser menos provocativas en su vestimenta.

En su cuenta de Twitter @wzuloag, la legisladora morenista por Sonora solicitó que la Comisión de Honor y Justicia de Morena llame a comparecer al también dirigente sindical, quien enfrentó un proceso penal en 1998 y fue fichado por robo y portación de arma.

“Desde la Comisión de Igualdad de Género y a título personal solicito que la Comisión de Honor y Justicia de nuestro partido @CNHJ_Morena @PartidoMorenaMx llame a comparecer al Sen. @PedrohacesO, para considerar su expulsión del partido”, enfatizó Briceño Zuloaga en la red social.

En una entrevista para una estación radiofónica de Sonora, Haces Barba señaló que en el entorno laboral la mujer debe tener un código de vestimenta más estricto, pues “muchas veces provoca y entonces después no se aguanta”.

Haces Barba, quien formó parte de la bancada de Morena, enfrentó un proceso por robo y portación de arma, motivo por el cual fue fichado. Se asienta que el 28 de marzo de 1998 en el expediente CRV/114/98, el caso fue turnado a la entonces Procuraduría General de la República y obtuvo su libertad bajo fianza.

La declaración de Haces Barba hace recordar que él mismo hace algunos años protagonizó otro incidente: el 28 de marzo de 1998, fue fichado por robo y portación de arma en el expediente CRV/114/98, su caso número 21043/D/98, fue turnado a la entonces Procuraduría General de la República.

Denuncia Ivonne Ortega amenazas contra ella y su familia

La aspirante a la dirigencia nacional del PRI, Ivonne Ortega, denunció amenazas contra ella y su familia, de parte de un ex gobernador que apoya a su contendiente, Alejandro Moreno Cárdenas.

“El día de ayer, uno de los ex mandatarios estatales que apoyan a Alito me amenazó”, sostuvo la también ex gobernadora de Yucatán en un video publicado en su cuenta de Twitter @IvonneOP.

Aseguró que ella y su equipo tienen pruebas de dicha amenaza contra “mi integridad, la de mi hijo y la de mi familia” y advirtió que lo hace responsable de cada una de sus palabras.

De acuerdo con Ortega Pacheco, la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI) “está viendo los mismos resultados que yo estoy viendo y no dan crédito a lo que les viene encima”.

Advirtió que no se dejará intimidar y llamó a recuperar “hoy más que nunca” al partido tricolor.