“Elvis nunca se equivoca”, de Rodrigo Morlesin

En la ruta de las letras

Patricia Correa

¿Te habrías imaginado todo lo que tiene que pasar un perrito callejero?

Esta es la historia de Elvis, un cachorro callejero que se propone descubrir a qué ha venido al mundo. Pero a la manera de un Oliver Twist perruno, el destino tiene preparadas conmovedoras sorpresas para él. ¿Escapará a los abusos de la feroz pandilla que controla las calles? ¿Será otra víctima más del maltrato y el hambre? ¿Logrará comprender qué es una familia? Ilustrada por el genial Satoshi Kitamura, “Elvis nunca se equivoca” tiene toda la diversión y la profundidad necesarias para permanecer en la memoria de niños y adultos. En entrevista exclusiva para DIARIOIMAGEN, el autor Rodrigo Morlesin comentó:

Este libro relata la orfandad de los perros callejeros ¿Cómo surge la idea de crear este libro?

“Yo no era escritor antes de esta novela, lo que tenía en mi cabeza era una idea, en la que un perro y una niña sean amigos, donde el perro es el que cuenta la historia, al principio creí que el papá de Ana iría a la tienda de mascotas con ella, la historia me decía que no iba por ahí, yo nunca había escrito un libro, escribía para periódicos, soy diseñador de libros para niños, fui mirando los perros que había en la calle, y me preguntaba qué pensarán, de repente puedes ver a los perros contentos o peleando, esa vida de la calle comprendí que era lo que tenía que reflejar”.

—La suerte le cambia a Elvis, cuando encuentra a una familia que lo adopte, que le dé amor. Háblanos un poco de esto:

“Al final de cuentas esa búsqueda de amor no es diferente entre las personas tampoco, esta búsqueda de un espejo, de sentirte identificado, querido, y en un familia es una búsqueda legitima para cualquiera, Elvis es un perro bueno, la pasa mal pero no por eso se vuelve malo, es alguien que sabe perdonar, que quiere a sus amigos en el caso de Ana, es el amigo que todos quisiéramos tener, y creo que muchos perros son así, cuando saben que es el dolor y conocen una vida mejor son muy agradecidos”.

—En el caso de Ana tocas el tema del abandono que ella siente de sus padres por el nacimiento de su hermano, y ese desamor lo vuelca en Elvis.

“Si, al final de cuentas Elvis y Ana crean un espejo, eran unos incomprendidos, estaban solos, y ya lo dice Elvis -yo estaba solo pero ella a pesar rodeada de gente se sentía sola- me imagino que es muy difícil el tener que atender al bebé que es absolutamente indefenso, con una niña que aunque esta chiquita, ya puede hacer cosas sola, esta desatención es la que en ella de maximiza, el sentimiento de la niña suena muy fuerte pero es muy real, porque no tienen esa conciencia de esta bien o está mal, ella estaba diciendo lo que su corazón estaba demandando, hasta que llega Elvis, y le transforma, se vuelven cómplices y su mundo cambia”.

—Háblanos de la participación del ilustrador Satoshi Kitamura:

“Mira Satoshi es una estrella mundial, que yo en mi sueño más loco jamás me lo hubiera imaginado que tuviera yo este privilegio, él fue el que me convenció que escribiera la historia, cuando la terminé se la envié y se dieron las cosas”.

patolina22@hotmail.com