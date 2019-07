Andrés Guerrero se destaca como ingeniero de sonido

El también músico ha trabajado con artistas de la talla de Celine Dion y actualmente para el disco de Beto Cuevas

Arturo Arellano

Con un espíritu fresco y sus metas bien trazadas, Andrés Guerrero es un caso de éxito y una de las promesas de la industria de la música a nivel internacional. Originario de la Ciudad de México y proveniente de una familia de arte y música, su niñez transcurrió como en un pentagrama a través de las notas de su abuela, prestigiada clavecinista y reconocida maestra del Conservatorio Nacional de Música Emma Gómez. La formación académica de Andrés Guerrero inició desde su niñez, tomando clases de piano, guitarra y otros instrumentos que lo acompañaron hasta la adolescencia, seducido también por las consolas y cabinas de los estudios de grabación.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, destaca: “crecí en una familia de músicos, empecé tocando piano, guitarra, batería y tuve interés por la ingeniería de audio, aprendí lo que consistía y me apasioné. Hice una pasantía en un estudio, cuando estaba en prepa y posteriormente me especialicé e hice mi carrera. Después de haberme recibido me dieron el contacto de Humberto Gatica y le llamé por muchos meses, para ver si podía conseguir una pasantía con él y aunque estaba muy ocupado, eventualmente me atendió. Me preguntó qué quería hacer y estuve un mes con él haciendo la pasantía, me vine a Los Ángeles y aprendí muchísimo más de lo que llevaba de carrera”.

Describe que “un ingeniero de audio hace muchas cosas principalmente elegir el equipo para grabar instrumentos, los micrófonos, lo adecuado para que suene impecable la pista. Estoy detrás de la computadora controlando en Protools que es el programa que se usa para grabar y mezclar”, dijo y se ha desempeñado con artistas como “Beto Cuevas, Celine Dion, Carlos Rivera. He tenido mucho aprendizaje principalmente, que la pasión es lo que manda en esta industria, porque los más apasionados son los que tienen la paciencia de escuchar al productor, al director, a todo el equipo y son los que terminan por sobresalir, porque juntos se puede mejorar, defendiendo lo mejor”.

Sobre su trabajo en el actual disco de Beto Cuevas destaca “he sido el ingeniero de audio y quien realiza la mezcla, básicamente he estado detrás de todo, en los arreglos, la premezcla, antes de grabar la voz de Beto. Todo tiene que fluir rápido, para que esté listo para cuando llegue el cantante. Simplemente escuchando su opinión y la de el director me tengo que ir moviendo para llegar a lo que se desea”.

Adelanta: “tenemos un proyecto con una chica que se llama Ximena, muy talentosa apenas tiene 19 años, es bastante diferente a lo que solemos hacer. Me siento capaz para trabajar con todos, pero domino más el pop y rock, quizá un poco también de música electrónica con computadora es lo que comúnmente hago. Me costaría hacer salsa y cumbia, pero claro que me adaptaría, porque de eso se trata mi trabajo, de seguir estudiando y aprendiendo”.

Finalmente, destaca que “algo que me parece interesante es ver que están regresando los sonidos de los ochentas/noventas y me gustaría que regresara el rock como se hacía antes. Porque la música se hacía de manera excelente, no tengo nada en contra del reggaetón, pero por ahí algo no está tan bien, aunque tengan mucha gente y fans, ojalá las canciones fueran más melódicas. Me parece que la música está regresando, pero también se avanza, hay cosas nuevas. Estamos viviendo un momento positivo para la carrera de la ingeniera de audio, tenemos mayor tecnología, mejores herramientas, ojalá los jóvenes se interesen por esta carrera”.