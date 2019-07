La belle mére

Folclor urbano

Salvador Estrada

Y el bronco no es tan bronco como se supone que es. No, quizá con algunos presuma, pero con ella resultó mansa oveja y a su voz de mando se entregaba.

En efecto, Jaime Rodríguez Calderón, alias “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, adquirió fama con ese apodo, y como candidato independiente a la Presidencia de la República, hizo mucho ruido, pero no logró su meta y regresó a su estado.

Como candidato su verbo era “flecha envenenada” que decía lo que la gente deseaba oir, y esa política le dio raiting y lo catapultó a ganar adeptos, pero a la hora de la hora “chupó faros”.

Bueno, ya de regreso a su estado natal sus paisanos esperaban que demostrara en el poder que sería un buen gobernante debido a que en su campaña presidencial prometió mucho, sobre todo seguridad y honradez, y que debía cumplir con esos dos rubros.

Sin embargo, el góber propone, pero la ambición o el quedar bien todo lo descompone y cayó en lo que se llama “nepotismo” y aunque lo tenía muy calladito ya salió a la luz pública.

Ciudadanos organizados hicieron la denuncia de que su “mamita suegra” la tenía en la nómina de la Secretaría de la Seguridad Pública, con un salario de 28 mil pesos mensuales.

Pero cómo se iba a negar a servir a doña Teresa Martínez, doña Tere, su suegrita, “mamita suegra” o como dicen los franceses “la belle mére”, a quien complacía en todo cuanto pedía.

Y así la hizo candidata independiente a la alcaldía de Santa Catarina, después de solicitar permiso en esa secretaría, por diez meses, tiempo que destinó a su campaña, pero no ganó el voto del pueblo.

Doña Tere, después de su fracaso político, se reincorporó a su labor, pero ya no fue igual, claro que no, después de ser candidata, cómo iba a seguir con ese salario de 27 mil pesos mensuales, ese pago no era suficiente para recompensar tantas horas de trabajo proselitista.

Y, claro “mamita suegra” tendría otro nivel y El Bronco recompensaría esas horas dedicadas a la campaña con un aumento salarial que subió de 27 mil a ¡67 mil pesos mensuales!.

Los ciudadanos organizados en colectivos como “Redes, Quinto Poder” y “Vértebra”, hicieron la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que investigue “presuntos ilícitos en el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón”.

Molestos los ciudadanos por ese abuso de poder “demandan que se dé marcha atrás a ese incremento salarial y que se sancione con inhabilitación a quienes hayan participado en la autorización y que se regrese lo que doña Tere cobró indebidamente”.

El fiscal, dicen los demandantes, tiene facultades para requerir la información que necesite de las Secretarías de Administración y Seguridad Pública y de la Contraloría, a fin de proceder contra quien resulte responsable.

