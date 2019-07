Sara Maldonado cautiva en “Los elegidos”

La serie se estrenó con éxito por las estrellas y en el género de ficción cuentan una historia de niños con superpoderes

Asael Grande

Después de sus exitosas participaciones en series como La Reina del Sur, El Pantera, 13 miedos y Capadocia, la actriz Sara Maldonado regresa con Los elegidos, proyecto televisivo en la que comparte créditos con Carlos Ferro (Mario), Macarena García (Sandra), Jason Romo (Cobra), Erick Cañete (Lucas), Paola Real (Lucia) y Maximiliano Uribe (Carlos).

En entrevista con la actriz Sara Maldonado, quien interpreta el papel de Jimena, comentó a DIARIO IMAGEN: “estoy muy contenta, me gusta este proyecto nuevo para la televisión, es una serie de ciencia ficción, nosotros somos una familia compuesta donde todos nuestros hijos tienen superpoderes, se hacen invisibles, traspasan paredes, leen la mente, ven el futuro, mueven cosas con la mente; esta es una producción de Sony, en coproducción con Televisa, yo hice casting hace un par de meses, se me hizo muy padre la historia, estoy contenta de hacer un proyecto que se vuelve a transmitir por las estrellas, trabajé siete años con ellos cuando empecé mi carrera, siempre quise hacer algo con Televisa, pero en este género de ficción”.

En Los elegidos, los niños tienen poderes especiales y están en peligro. Bajo el cuidado de Mario y Jimena, están Cobra (Jason Romo), dotado con el don de la invisibilidad; Sandra (Macarena García), poseedora de electricidad; Carlos (Maximiliano Uribe), que domina la telequinesia; Lucía (Paola Real), una huérfana capaz de leer los pensamientos de los demás y Lucas (Erick Cañete), un adolescente que puede transformarse en otras personas: “los efectos especiales se tuvieron que cuidar mucho, yo no tengo un poder tal cual como los niños, no saco fuego ni nada de eso, yo tengo el poder de adoptarlos, cuidarlos y apoyarlos a todos como una buena mamá que adopta a todos sus hijos, y fue complicado, porque se tuvo que cuidar cada efecto especial, muchos los hicimos durante la filmación, y la parte de postproducción la están editando en Sony, en Colombia, entonces, la tecnología ha avanzado mucho, me gustó el primer capítulo, quedó padre; es una historia de amor, habla de una familia y de los valores, de que aunque no seamos todos familia biológica, somos familia que nos queremos, nos adoptamos y nos protegemos los unos a los otros, es una historia familiar, que detrás de todos estos superpoderes, hay un gran mensaje para querernos y saber que casa uno de nosotros somos diferentes, y que por eso tenemos que comprendernos y aceptarnos, entonces, por eso es una serie muy bonita, tiene mensaje positivo para los niños y los adultos; son 70 capítulos, por eso es teleserie, fue grabada con cámaras de cine, con muy buenos fotógrafos, esperamos que la serie tenga muchos fans y que haya una segunda temporada”, finalizó Sara Maldonado.

Los elegidos, serie producida por Andrés Santamaría, constará de 74 capítulos donde las aventuras, la ciencia ficción y la adrenalina serán el eje central de la trama. La serie se estrenó el 1 de julio a las 17:30 horas por las estrellas.