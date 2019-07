Felipe Calderón cimbra a la 4T

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

¿El nuevo CISEN detectó su activismo?

Demócrata Cristiana tendencia de Felipe

Batres, reducir partidas a los partidos

En la conferencia de prensa mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, “destapó” la “mano negra” atrás del movimiento de los policías federales. Señaló directamente al ex presidente Felipe Calderón de mover “estratégicamente” a esos cuerpos policíacos para crearle problemas a la 4T. Incluso, envía mensaje directamente a su operador policiaco, Genaro García Luna, de mover a esos policías que están en paro desde el miércoles por las condiciones de “indignidad” con que los tratan los altos mandos de la Guardia Nacional, en materia de condiciones laborales y prestaciones. Los insultos en contra de esa “minoría” vienen desde el Presidente de la República, hasta sus voceros en algunos medios de información. El primero descalifica al movimiento, debido a que lo ve como un movimiento político de sus opositores. Los segundos, ante la carencia de argumentos, acuden a lugares comunes, los insultos y acusaciones, sin argumentos sólidos, contra de policías que ven no sólo disminuidos sus ingresos económicos, sino también sus condiciones de vida.

Sin embargo, ahora en el análisis aparece la figura de Felipe Calderón. El ex presidente, según López Obrador, mueve a la Guardia Nacional. Pero, también, el mensaje estaba dirigido a Miguel Ángel Osorio Chong, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La información de quien ocupó el lugar del CISEN, parece que está toda norteada. O, el gobierno solo suelta nombres a diestra y siniestra a ver si es chicle y pega. El fondo, claramente, es la presencia de Felipe. Esto cimbra el sistema político mexicano, la famosa 4T. Como una corriente que está fortaleciéndose paulatinamente, puede tener un fuerte disparo en preferencias ante el desplome del PRI, PRD, PAN y otros partidos, que materialmente desaparecieron del mapa.

Por ello, Calderón y su esposa, Margarita Zavala, se convierte en una opción para aquellos que no ven opciones de equilibrio ante el tsunami de Morena, pero fundamentalmente de Andrés Manuel López Obrador. La tendencia del partido de los Calderón, es “demócrata cristiana”.Si está Felipe, Osorio o cualquier otro político debe ser lo menos relevante. Lo importante es ir al fondo de las protestas. Claro que debe haber una mano negra. Claro que es un movimiento que exhibe al gobierno de López Obrador, al no ofrecer condiciones dignas de trabajo a esos policías, casi todos entrenados como policías de élite que deben estar en corporaciones. Claro, que hay demandas legítimas y relleno. Pero, lo más importante es que existen los problemas que deben solucionarse.

Si hay actores políticos, lo mejor es exhibir sus estrategias, ya que no hacerlo demuestra que los servicios de inteligencia e información del Estado, ponen el riesgo la seguridad nacional. Por ello, la 4T está entrampada.

PODEROSOS CABALLEROS: Martí Batres, presidente del Senado de la República, propuso reducir 50% las prerrogativas de los partidos nacionales y no se toque el dinero que se da a los partidos locales, con lo que no sería necesario modificar la Constitución sino solo la ley de partidos políticos, pero se hace compatible con la ley de austeridad republicana. Al mismo tiempo, busca modificar la fórmula por medio de la cual se otorgan los recursos a los partidos políticos locales. En términos reales, reduce a 32.5% el dinero que se otorga como prerrogativas y se cambia la medida a partir del salario mínimo por la unidad de medida que se aplica para calcular multas, etcétera. Hay en total 32 proyectos al respecto, pero este parece englobar a todos los demás. *** Mauricio Vila, muestra habilidad para negociar con Andrés Manuel López Obrador. Busca la reubicar el Aeropuerto Internacional de Mérida a fin de hacerlo compatible con las estaciones del Tren Maya. Además, mover la barda construida por el aeropuerto desde hace varias décadas, que ha generado tanta desigualdad entre el norte y el sur de Mérida. En caso de concretarse la reubicación de la terminal aérea, no le costará al gobierno de Yucatán. *** Walmex reportará un crecimiento de las ventas mismas tiendas, de junio de 2019 de 5.7%, según analistas bursátiles. Buena noticia para su líder Guilherme Loureiro, en México y Centroamérica. *** Mauricio Kuri es el nuevo como director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen en México. Con una trayectoria de más de 20 años en las áreas de relaciones públicas, comunicación y marketing, entre otras, que ha desarrollado en la industria automotriz y de la publicidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En su Informe de Responsabilidad Social, General Motors de México, bajo el liderazgo de Ernesto Hernández, reveló que a lo largo de 83 años en el país ofrece soluciones sostenibles para beneficiar a las comunidades donde tienen presencia. El 15% de la energía que se consume en GM de México, proviene de fuentes renovables; el 42% del agua de sus complejos de manufactura es reutilizada y más de 4,200 kilowatts hora, se ahorraron.

