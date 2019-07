GN, cuestionada dentro y fuera

Ángel Soriano

Con los recursos de inconstitucionalidad promovidos por la CNDH ante la SCJN, la Guardia Nacional no sólo es cuestionada dentro, sino fuera de sus filas. Hacia su interior se denuncia la presencia de personas ajenas a la corporación, activistas e incluso delincuentes. ¿Cómo es posible que ocurra eso en la misma policía?

Evidentemente, hay una falta de oficio político o policiaco; oficio sin el cual no es posible gobernar; para ello se requiere saber qué ocurre en la sociedad y sus organizaciones a efecto de prevenir acciones como las que han pasado. ¿Los mandos ignoraban que se gestaba un movimiento de las consecuencias que el mundo ha visto?

No hay información en las cúpulas en donde se toman decisiones y si eso pasa al interior de la misma policía ¿es posible gobernar un país del tamaño del nuestro y saber qué pasa en los lugares más recónditos de la nación? Falla algo, sin duda, pues si no se tiene información precisa no es posible prevenir y combatir con eficacia la delincuencia.

Enfrentado el Gobierno de la IV-T con el Poder Judicial y con las organizaciones, veremos que ocurre con los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y aunque finalmente la SCJN y los funcionarios inconformes se disciplinen, no deja de ser un lastre para la operatividad de la GN que no pueda iniciar sus acciones con pie derecho.

TURBULENCIAS

Confianza en Alfonso Durazo

Cuando menos en su conferencia mañanera del jueves 4 el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza hacia el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, de quien dijo se está conduciendo bien, empero el mismo ex presidente Felipe Calderón lo ha cuestionado y afirma que lo ve “acomplejado e inseguro”. También se debe recordar que el sonorense no la lleva bien con el ex presidente Vicente Fox, de quien fue secretario particular y lo acusa de “desleal y traidor”. Durazo fue colocado en el cargo supuestamente por su experiencia en el manejo policiaco y de labores de inteligencia, así como su experiencia política que data desde tiempos del malogrado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, pero los resultados están a la vista…También la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, recibió el espaldarazo del tabasqueño que la reconoce como excelente periodista y, en consecuencia, incapaz de cometer una injusticia. Sin embargo, trabajadores despedidos de la agencia noticiosa han documentado —de acuerdo a los nuevos tiempos— los atropellos de que son víctimas al ser desalojados de las instalaciones con las mismas prácticas ofensivas que emplean los empresarios más rapaces del país. Echan de sus empresas a empleados indeseables con apoyo policiaco. El presidente López Obrador ha dicho que, en caso de comprobarse que hay injusticias, se corregirá y se ofrecerán disculpas…“Desde el inicio de nuestra administración, los esfuerzos se han dirigido a fortalecer los derechos humanos. Por ello, estamos decididos a garantizar el acceso a cada mexiquense a la salud, a la vivienda, a la educación, a un empleo digno y bien remunerado, a preservar su identidad, su certeza jurídica, su patrimonio y brindarle una defensa eficaz”, dijo el gobernador Alfredo del Mazo en Metepec durante la celebración del Día del Abogado y la Abogada y destacó que los juristas mexiquenses han renovado los preceptos constitucionales para responder a los desafíos de cada época, por lo que en la entidad existe una Constitución de avanzada, a la altura del siglo XXI, que refleja los anhelos y los sentimientos de la sociedad del Estado de México. Y el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, señaló que los abogados tienen como principio común garantizar la justicia para consolidar al Estado de México como una entidad donde los mexiquenses puedan llevar a cabo su proyecto de vida con la garantía de que sus derechos serán respetados.

