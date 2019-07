Entonces, ¿hay o no hay desabasto de medicamentos?

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Con frecuencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se queja porque los medios de comunicación critican sus acciones y decisiones y porque considera que sus palabras no son bien entendidas.

Pero, con la misma frecuencia, lo que sucede es que sus declaraciones son incompletas o quedan sujetas a la interpretación de quienes lo escuchan y esto volvió a suceder ayer a su paso por Chiapas, en donde dedicó especial atención a los centros de salud del sector público.

Lo sobresaliente, conforme informaron los reporteros que lo acompañan en sus actividades, fue que el primer mandatario negó, nuevamente, que el desabasto de medicamentos en el sector salud sea por sus políticas de austeridad.

Por el contrario, como respuesta, López Obrador, acusó a quienes dicen lo contrario de actuar por “politiquería”.

En particular, durante un diálogo con personal del Hospital Rural del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, el primer mandatario pidió al personal no hacer caso de rumores y aclaró que el programa IMSS Bienestar, del que dependen, no va a desaparecer.

“Por politiquería hay quienes acusan que el desabasto de medicinas es por la austeridad. Decirles que continúa el programa para que no vayan ustedes a hacerle caso a los que difunden rumores; porque ahora les dicen que si no le dan la medicina en el ISSSTE a un paciente es por la austeridad ordenada por López Obrador; “ya no va haber medicinas y si no te atiendo es porque desde arriba ya no nos dan nada; ya se acabó”, añadió.

El presidente recordó que durante los tres días de recorrido por Chiapas, visitó siete hospitales rurales y quedaron pendientes tres, pero aclaró que junto con todo el gabinete de Salud y funcionarios de Hacienda supervisarán los 80 centros de salud dependientes de IMSS Bienestar.

Recordó que para mejorar el sistema de salud se aplicarán cuatro remedios: abasto de medicamentos al 100 por ciento, más médicos y especialistas, mejor infraestructura y regularización de eventuales.

Todo parece muy bien, pero de cualquier forma queda una duda: ¿hay o no desabasto de medicinas?

Una cosa es culpar de rumores malintencionados a sus enemigos políticos y otra muy distinta es asegurar que existen suficientes medicamentos en todas las instituciones de salud pública.

Sin tener ninguna intención política, casi cualquier paciente de alguna institución de salud pública porta en sus bolsillos una vieja receta médica que no fue totalmente surtida por que en las farmacias oficiales no existía el medicamente requerido y no se diga acerca de las especialidades o de los quirófanos porque entonces el paciente se enfrenta a una espera de meses para ser recibido o internado para esperar turno.

Vale insistir, esto no es invento con fines políticos o electorales. Se puede constatar cualquier día de la semana con una visita a cualquier centro de salud cuyo personal no haya sido advertido con anterioridad.

La Cosecha

Fue un error alejarse de las causas de los ciudadanos y dejar de combatir frontalmente a la corrupción, admitió Alejandro Moreno Cárdenas, aspirante a la presidencia del PRI, quien asegura que es momento de corregir.

Además, el gobernador de Campeche con licencia, aseguró que en el partido “se acabaron las decisiones cupulares de tres o cuatro” (en realidad de uno solo, vale precisar), pues en adelante decidirá la militancia.

Moreno Cárdenas advirtió que es necesario fortalecer al tricolor y convertirlo en parte de una oposición que señale, critique, proponga y sea competitiva y admitió que el priísmo está lastimado, se siente hecho a un lado por las dirigencias anteriores y las decisiones cupulares, por lo cual, en adelante, tiene que reorganizarse, reconciliarse, ir a su proceso interno y preparar la plataforma política electoral para ganar nuevamente la confianza de los ciudadanos.

En particular se dirigió a lo que llamó la “cúpula” priísta, a la cual advirtió “le digo que se acabó. Se acabaron las decisiones cupulares de tres o cuatro que deciden en el PRI. Decidirá la militancia”.

Insistió luego en la necesidad de que el PRI se reorganice y corrija los errores. En primera instancia fue un error alejarse de las causas de los ciudadanos, donde la soberbia de la cúpula la mantuvo alejada de la base priísta, a la que dejó de atender, escuchar, sin darle resultados, ni combatir frontalmente la corrupción.

“Pero en este proceso primero tenemos que ser autocríticos al interior del partido. Sin lugar a duda el PRI ha sido un partido que ha estado callado, echado para atrás en este proceso después de la derrota electoral” de 2018, admitió en entrevista con Notimex.

Por otra parte, en esa entrevista, hizo referencia a las denuncias de la también aspirante a la presidencia del tricolor, la ex gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, quien se quejó de amenazas por parte del también ex gobernador, de Coahuila, Rubén Moreira, esposo de Carolina Viggiano, candidata a secretaria general, como compañera de fórmula de Moreno Cárdenas.

El campechano dijo que la yucateca “no tiene nada por qué temer” y “con mucho gusto” la acompañará para que sostengan un evento en Coahuila. “Desde aquí le tendemos la mano a la fórmula (de Ortega Pacheco), los invitamos a trabajar en unidad. Cuando ganemos la elección estará abierta nuestra mano. Es un proyecto donde entran todos”.

Por su parte, la candidata Ortega Pacheco también se quejó de que “la cúpula se adueñó del partido, impidiendo que los jóvenes lleguen a las posiciones de poder”, pero acusó a Moreno Cárdenas de ser el representante de ese grupo .

“Eso va a cambiar, ofreció, vamos a construir un partido para los militantes, donde los jóvenes tengan espacios sin condiciones ni línea.

Por medio de dos tuits, la aspirante a dirigir al PRI preguntó a los militantes de qué lado estarán en la elección priísta.

“En esta elección del PRI ¿de qué lado vas a estar? Del candidato de cúpula que tiene detrás a Enrique Peña Nieto o de la militancia. Terminar con las imposiciones está en tus manos. Ayúdanos a recuperar el PRI”, expuso en su cuenta @IvonneOP.

En su otro mensaje pidió un partido sin imposiciones ni línea para los jóvenes.

Al quejarse de que uno de sus actos de campaña en Sinaloa fue abandonado jóvenes llegados de otros estados que llevaban “línea”, Ortega Pacheco advirtió: “la única manera de poder cambiar al partido y de hacer historia, y tener un partido de contrapeso en nuestro país, real de oposición, que les dé oportunidad de poder participar y ganar en la elección, es decidiendo por uno mismo, por lo que piensa, por lo que cree y por lo que tiene que luchar”.

En su acostumbrado comentario semanal, el prsesidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado al presidente López Obrador a actuar con prudencia y respeto a las fuerzas policiacas, a fin de lograr su correcta integración de la Guardia Nacional.

“Hacemos un llamado al presidente de la República para que actúe con prudencia y respeto a las fuerzas policiacas, para lograr una correcta integración de la Guardia Nacional a las tareas de seguridad porque de ello depende que se recupere la paz”, manifestó el líder partidista.

Cortés Mendoza planteó que el conflicto entre el Ejecutivo federal y los elementos de la Policía Federal solo beneficia a la delincuencia y pone en entredicho la imagen del naciente cuerpo de seguridad.

Recordó que, según datos del gabinete de seguridad, el primer semestre del año ha sido el más violento del que se tenga registro en México, con 17 mil 65 homicidios dolosos y feminicidios.

Como parte de las acciones para acabar con las protestas de los policías federales inconformes con las condiciones en que se les pretende trasladar a la Guardia Nacional, el Servicio de Protección Federal (SPF) instaló un módulo en el Centro de Mando de la Policía Federal, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, para ofrecer empleo a los elementos que no quieran unirse a la GN.

En espera de que reanude hoy, lunes,la mesa de diálogo de los policías con gobierno de AMLO, el comisionado del Servicio de Protección Federal, Pedro Vizuet, instruyó a los mandos de la SPF resolver cualquier duda a los elementos policiacos acerca de las funciones de ese cuerpo, que tiene a su cuidado “la seguridad de instalaciones gubernamentales vitales para el funcionamiento del país, así como la custodia, vigilancia y seguridad de personas”.

