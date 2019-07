Humberto Campos, el regidor que pide silencio

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Una vez más, estamos frente a una joya de la clase política mexicana. Las ideas y comentarios desafortunados se dan en todos los círculos y a todos los niveles.

San Miguel de Allende había permanecido alejado de la mayor parte de los hechos delictivos y de asesinatos en Guanajuato, por lo menos a partir de las informaciones generadas por medios de comunicación en los últimos meses.

La madrugada del domingo, tres personas perdieron la vida como producto de una balacera en aquella ciudad, una de las más visitadas en México y uno de los lugares mejor recomendados en el mundo para visitar y vivir.

El noveno regidor del municipio de San Miguel de Allende, Humberto Campos Trujillo, de profesión administrador de empresas turísticas y actualmente Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción en su municipio, aseguró a través de sus plataformas sociales:

“Si quieres a San Miguel, no compartas notas rojas, sólo comparte notas positivas, hazlo por un mejor San Miguel (fomentemos una bonita imagen de nuestro municipio) aúnque (sic)las cosas no estén bien, no hables mal de quien te ha dado de comer por muchos años, o sea tu pueblo, y ojo, no trato de tapar nada, solo quiero evitar baje la economía”

El regidor, además de tener una pésima ortografía y puntuación, insinúa que los fenómenos de inseguridad no merecen ser compartidos y ello significa solo hablar mal de quien les da de comer.

Resulta increíble que un funcionario municipal, una persona que llega por el voto popular pida a los ciudadanos no compartir informaciones reales en lugar de coadyuvar con los distintos niveles de gobierno para evitar la crisis de inseguridad que viven tanto su municipio como su estado.

Si el regidor Campos quiere a San Miguel, quiere su empleo y pretende cumplir con su obligación, primero debiera hacer lo posible por traer seguridad al municipio en lugar de pedirle a la población que calle ante hechos sangrientos como el del domingo en la madrugada.

¿Qué hubiese sucedido si alguna de las víctimas hubiese sido su hijo o su pariente? —que no lo deseamos—, ¿tendría la misma cara dura para pedir ocultar información a la ciudadanía?

Lamentablemente, así piensan muchos servidores públicos y mucha gente ligada al turismo en nuestro país.

Callar no soluciona nada, lo que soluciona las cosas son las acciones de gobierno para mejorar la vida de las personas.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977