La diputada federal Fabiola Guadalupe Loya Hernández, de Movimiento Ciudadano, planteó exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) desarrollar una campaña de asesoría y educación bancaria en regiones rurales y zonas de atención prioritaria con perspectiva de género.

En muchos casos no hay confianza por parte del sector bancario para otorgar a las mujeres un crédito, aunado a la brecha salarial de las que son víctimas.

Mediante un punto de acuerdo, la secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dijo que en México el último levantamiento de información de inclusión financiera realizado en 2018, por parte del INEGI, muestra que sólo el 46% tiene una cuenta propia y en las regiones con menos de 15 mil habitantes, el porcentaje es del 42 por ciento.

Precisó que el 29% de la población femenina de 18 a 70 años tienen acceso a créditos formales, en su mayoría otorgados por tiendas de autoservicio o departamentales y no por instituciones bancarias.

Pese a que muchas mujeres se han quedado al frente de sus tierras por la migración masculina hacia Estados Unidos, sostuvo que no hay confianza por parte del sector bancario para otorgar a las mujeres un crédito, aunado a la brecha salarial de las que son víctimas. De acuerdo con el Banco Mundial, en América Latina y el Caribe tan sólo el 49% del sector femenino tienen una cuenta bancaria, el 11% ahorra y el 10% dispone de un crédito.

Este, dijo, debería ser un indicativo que marcara una pauta importante de inclusión y educación financiera para las mujeres.

Además, datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Latinoamérica las mujeres ganan 84% menos de lo que ganan los hombres, por la carencia de conocimientos del comportamiento financiero.

Por eso es importante desarrollar una campaña de asesoría y educación bancaria en regiones rurales y zonas de atención prioritaria con perspectiva de género, recalcó la legisladora de MC.

Planteó solicitar a la banca de desarrollo generar una estrategia que facilite la inclusión de las mujeres que viven en el sector rural; crear canales para el financiamiento de actividades laborales informales con esa perspectiva.

¿Animales del Zoo en estado lamentable?

Hace mucho que nadie habla de los Zoológicos en la Ciudad de México, en donde más de una vez se ha documentado que los animales lucen descuidados y flacos a causa de una deficiente alimentación y atención.

Ahora, el Congreso de la CDMX decidió que se debe conocer cuál es la situación real en esos lugares.

Para ello, el Congreso a través de la Comisión Permanente solicitó a la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente envíe información financiera detallada de los recursos que se destinan para alimentar a los animales que viven en los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes.

En un punto de acuerdo, la diputada Gabriela Salido Magos pidió que la asignación de recursos en el tema exclusivo de alimento tenga como base el cumplimiento de lo establecido en la Constitución local, leyes y normas oficiales, es decir, que se tomen en cuenta los estándares alimenticios que deben recibir.

Asimismo, planteó que en caso de una reducción presupuestal, ésta sea restituida y asegure de manera inmediata la ejecución de los recursos para dotar a los animales de los zoológicos de una adecuada alimentación.

Salido Magos propuso, además, que en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial vigilen que todos los animales sean tratados de manera digna y gocen de buena salud y alimentación.

Recordó que de acuerdo con los medios de comunicación existe un recorte presupuestal que podría representar 270% menos de lo que se destinó en 2018 a la compra de alimentos, siendo éste el monto más bajo de la historia.

“Esta situación no puede ser, hoy la Constitución de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto deben recibir un trato digno.

El problema no sólo radica en que, en este caso, la política de austeridad implementada por la administración actual conlleva riesgos a la salud y la propia vida de los animales en los zoológicos, sino que no se tiene certeza de cuál es la situación que viven los animales en dichos centros”, reclamó la legisladora.

¿Si no les importa mucho la salud de las personas, debemos esperar que en el caso de los animales, sí?

Mercado de medicinas caras

Al inaugurar el simposio “Acceso universal de medicamentos de alta calidad y bajo costo en México”, el diputado federal Reginaldo Sandoval Flores, dijo que es necesario liberar las patentes que ya concluyeron sus derechos para garantizar a la población el acceso a medicamentos esenciales.

Señaló que para eso se requiere revisar su otorgamiento a los laboratorios, que están a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de patentes.

