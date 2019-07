Felipe Calderón, en su mero mole

Como abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, el ex presidente Felipe Calderón encuentra hoy una gran oportunidad para el ejercicio profesional: una administración pública acusada reiteradamente de violar la ley, de falta de autoridad para someter a los delincuentes dentro y fuera de las corporaciones policiacas, humillación de la tropa por grupos armados en comunidades alejadas, proyectos de megaobras que incumplen normas ambientales, etc.

Y no sólo eso, al tabasqueño lo derrotó ya en una ocasión -“haiga sido como haiga sido”- y ambos se conocen bien en lides políticas. La suma de yerros por el gobierno de la IV Transformación permiten al michoacano enarbolar una bandera política propicia para promover “México Libre” y sumar adeptos, principalmente inconformes, tanto con Morena como del PAN, y con las políticas públicas vigentes.

Han cambiado los tiempos, señala el presidente López Obrador. Antes, los ex presidentes eran enviados al ostracismo o respetaban las reglas del juego no escritas: si osaban intervenir en asuntos públicos, eran enviados a lejanas embajadas, pero generalmente no volvían a la escena pública. Hoy, los ex presidentes -no del PRI, desde luego- realizan una inusitada actividad política y se arriesgan en el escenario: o son rechazados o son aceptados.

Calderón, como ex presidente y político de clara formación ideológica desde su nacimiento, se encuentra a sus anchas: tiene material suficiente, no sólo para promoverse personalmente, sino para impulsar su partido y encabezar la creciente inconformidad social en el país. Desde luego que son otros tiempos, pero es un rival de peligro: amplia experiencia política, fortuna personal, disponibilidad de tiempo, talento y combatividad, que lo hacen ser el líder del “México Libre”.

