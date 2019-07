Policías protestan afuera del Senado, buscan reunión con legisladores

Solicitan una indemnización, de acuerdo con su antigüedad

Elementos de la Policía Federal que se oponen a su integración a la Guardia Nacional, se manifiestan afuera del Senado de la República, en espera de ser recibidos por legisladores federales, para exponerles sus demandas.

El abogado Enrique Carpizo Aguilar, representante de casi ocho mil policías, afirmó que los elementos solicitan una indemnización justa de acuerdo con su antigüedad, por lo que buscarán una reunión con senadores.

Argumentó que a aquellos que no quieren ingresar a la Guardia Nacional se les ha ofrecido una liquidación de tres mil o cuatro mil pesos, lo que no corresponde con los años que trabajaron en la dependencia, ni con sus capacidades.

“El problema no está arreglado y todavía existen múltiples peticiones de este colectivo que no han ido escuchadas inclusive han sido suplantados en una mesa (de negociación) a modo, cuyos intereses son violatorios de los intereses de mis representados”, expuso.

Carpizo Aguilar aseguró que el colectivo no se moverá hasta ser atendidos por el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, aunque también aseguró que no cerrarán calles, ni las puertas del Senado pues no buscan “afectar a terceros”.

“Ellos quieren dar tres mil pesos a policías que llevan más de 10, 15 o 20 años de servicio, ¿ustedes creen que eso es correcto?”, señaló el abogado, quien llegó con un grupo de unos 50 policías federales, por la calle de Madrid y avenida de los Insurgentes centro.

Explicó que la intención de acudir al Senado es pedir un respaldo efectivo con relación al respeto de sus derechos, y sobre todo que se aclare que es una mentira que se llegó a un acuerdo.

A su vez, el representante de seguridad del Senado, Juan Manuel Muro, salió hablar con los manifestantes, y les dijo que gestionaría una reunión con la comisión permanente para ser atendidos.

Se informó que se formará una comisión de senadores que los recibirá para atender sus demandas.