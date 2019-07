“Urzúa se portó como cobarde”

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Tajante, directa y sin mucho protocolo, la diputada Tatiana Clouthier, refirió como cobardes los señalamientos contenidos en la carta de renuncia del ahora ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.

Sin miramientos de ninguna clase, la diputa del grupo legislativo de Morena, consideró a Carlos Urzúa como un profesional altamente calificado para el cargo que ostentó, pero que no podía irse de la forma en que renunció, ya que dejó dudas que debió aclarar antes de su partida.

Y es que en la carta-renuncia, el ex secretario de Hacienda estipuló que le resultaba inaceptable la presencia de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública, por lo que pidió aclarar este punto para despejar la incógnita sobre a quiénes se refiere y de cuáles conflictos de intereses habla, al referirse a ellos.

La diputada de Morena pugnó porque sea la Función Pública la que exija a Urzúa dé a conocer el fondo de lo contenido en su carta, ya que el actual gobierno debe actuar con transparencia y aclarar cada punto de la misiva del ex secretario de Hacienda.

Claro que con respecto a las discrepancias económicas y el no estar de acuerdo con algunas de las decisiones en esa materia, el presidente López Obrador salió a deslindar el tema y aclarar que las diferencias fueron en los temas del Plan Nacional de Desarrollo y en el manejo de la Banca de Desarrollo, y con Alfonso Romo, pero no con Raquel Buenrostro, la que acapara ahora muchas de las funciones que corresponden al titular de Hacienda, como antes había tenido también diferencias con el director del IMSS, Germán Martínez Cázares.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se abordó el tema de la renuncia de Carlos Urzúa y la oposición exigió indagar el conflicto de intereses planteado por el ahora ex titular.

Claro que con el tema de la renuncia de Carlos Urzúa comenzaron a circular una serie de versiones en las que se afirma que las diferencias eran con Carlos Noriega, secretario técnico del Gabinete, quien se encuentra en el cargo por ser amigo de los hijos del Presidente, otros más establecían que las diferencias grandes eran con Rocío Nahle, secretaria de Energía y con Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, en tanto otros más divulgan la historia de que el nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se encuentra casado con Margarita Ríos Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria.

Por lo pronto, el arribo de Arturo Herrera a la Secretaría de Hacienda, fue bien recibido, aunque ahora depende el proyecto que se presente en los próximos días sobre el futuro de Pemex.

A temblar, funcionarios del pasado, por un lado, la detención del abogado Juan Collado establece una posible investigación en torno a personajes como los ex presidente Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, además de algunos miembros dilectos de Acción Nacional, y por el otro, Javier Duarte en la misma prisión que Collado lanza sus dardos contra el ex presidente Peña Nieto y el ahora senador Miguel A. Osorio, además del ex procurador Raúl Cervantes y el ex director del CISEN, Eugenio Imaz. ¿Será que alguno de ellos sea procesado?

ramonzurita44@hotmail.com

zurita_sahagun@hotmail.com