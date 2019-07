Diputados y senadores discuten los entredichos de Carlos Urzúa

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La sesión semanal de la Comisión Permanente encabezada en el Senado al alimón por Martí Batres y Porfirio Muñoz Ledo, fue el escenario ayer de un áspero pero habilidoso e inteligente debate entre senadores y diputados del PRI, PAN y PRD contra los de Morena, y de estos contra los otros, por los entredichos de la carta de renuncia del ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa.

De los 5 párrafos del texto de la dimisión de Urzúa, los opositores hicieron suyos 5 entrelineados para lanzarse sin piedad contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a la que por lo menos acusaron de un total fracaso.

Dulce María Sauri, ex gobernadora de Yucatán, ex presidenta del PRI y diputada federal; Damián Zepeda, ex presidente del PAN y ex coordinador de los senadores de este partido y la diputada perredista Verónica Juárez abrieron el debate que luego se amplió hasta incluir a Muñoz Ledo, quien dio cátedra de historia administrativa y una fina ironía.

Un momento estelar fue cuando Muñoz Ledo reprochó a los opositores en convertirse en férreos defensores del ex secretario de Hacienda al tiempo que hablaban de que la economía había entrado en recesión y transitaba hacia la crisis.

Si ese es el panorama entonces quiere decir que Urzúa, dijo, reconocido hoy como un buen funcionario por propios y extraños, estaba en el lugar y momento equivocado, porque de él dependía justamente el equilibrio y desarrollo de la economía que, si iba tan mal, pues debiera alegrara su renuncia, indicó.

Todos se centraron en el debate respecto de los entredichos de Urzúa que inician con el señalamiento de que “discrepancias en materia económica hubo muchas” y que sigue con “algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”.

Y su afirmación de que “estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”.

Y que cierra con la denuncia de que “aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivo por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”.

Estos entrelineados sirvieron para que la diputada Sauri abriera el debate y se fuese a fondo contra el régimen de López Obrador.

Inició hablando de improvisación e inconsistencias para gobernar, pero se centró en lo de conflictos de interés denunciados por Urzúa.

“Resulta preocupante que el conflicto de interés denunciado por el doctor Carlos Urzúa, cabe exactamente en el artículo 109 fracción tercera de nuestra Constitución, que establece la observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el ejercicio público”.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, es una falta administrativa grave ante la cual no se puede ser omisos, dijo Sauri.

Y sugirió que a lo mejor la renuncia del ex secretario ´podría haberla motivado el plan de negocios que Pemex debió haber presentado hace semanas, meses y del cual depende que México pierda o mantenga su grado de inversión.

Es decir que se entre o no a la crisis económica anunciada.

“Los próximos días develarán si ésta fue una de las razones fundamentales de la renuncia”, indicó Sauri.

La diputada puso otra posible causa de la sorpresiva dimisión de Urzúa.

“La cuestión tiene que ver con un acuerdo que posiblemente pasó desapercibido, publicado en el Diario Oficial apenas del lunes pasado, que tiene que ver con la concentración de funciones para diseñar y operar las compras consolidadas del gobierno federal en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

En los hechos con este acuerdo casi todo el gasto público lo iba a ejercer la Oficial Mayor Raquel Buenrostro (quien acuerda directamente con López Obrador y nunca lo hizo con el ex secretario), sin intervención de Urzúa, quien pasaba así a ser un secretario “florero”.

En este contexto no tenía caso seguir como titular de Hacienda. La nueva estructura de Hacienda ponía fin a la ancestral tradición de titulares financieros fuertes, autónomos, imperiales dijo Porfirio Muñoz Ledo. Nada que ver con lo que fueron personajes como Agustín Carstens, Gil Díaz, Pedro Aspe, etc.

¿Podrá el nuevo Secretario designado por el Presidente de la República, enfrentar los problemas de nombramientos de funcionarios públicos sin suficiente experiencia para desempeñar el cargo?

Sauri indicó que estas cuestiones deben ser elementos fundamentales de la próxima comparecencia en la Cámara de Diputados del nuevo secretario de Hacienda Herrera.

El panista Damián Zepeda consideró que los entredichos de Urzúa muestran no sólo una nefasta improvisación en las tareas de gobierno sino una crisis económica que debe ser reconocida por el presidente López Obrador.

“La economía va mal”, afirmó.

“Dice el Presidente que vamos a crecer al 4%… imposible, falso, no es más que un discurso político.

“El Banco de México estima, del 0.8% al 1.8%; el Fondo Mundial del Fondo Monetario Internacional 1.6%; el Banco Mundial 1.7%; las calificadoras que no les gustan, pero que tienen un impacto real en quien invierte te hablan del 1.3% hasta el 1.6%, no estamos creciendo como deberíamos.

“¿Por qué? Porque no se están haciendo las cosas bien… en términos de empleo, 88% menos en mayo, que el mes igual que el año anterior.

“De enero a la fecha, ¿les parece que sea válido todo el inicio del sexenio? Si lo comparas tienes que irte diez años atrás.

“Son datos duros, diez años atrás, para encontrar un momento tan negativo de generación de empleos.

“La inversión fija, cayendo; el consumo, cayendo; la construcción, que es motor del desarrollo, 25%, 27% menos que el mismo inicio el año anterior.

“Tenemos un problema económico en el país y en medio de ese torbellino económico renuncia el encargado de la Secretaría de Hacienda, encargado de las finanzas públicas”, subrayó el senador blanquiazul.

Al final, luego de las intervenciones de Muñoz Ledo para darle al debate dimensión política, los senadores y diputados de la Permanente acordaron realizar un período extraordinario para que a fines de la próxima semana se de la comparecencia del nuevo secretario de Hacienda y para que se ratifique su nombramiento y puedan continuar sin tropiezos las finanzas de México.

