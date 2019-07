Gloria Trevi es LA REINA

Desde el inicio en su carrera como solista que fue en el año 1989, sin olvidar que en 1985 formó parte del grupo Boquitas Pintadas, la guapísima artista de 51 años de edad, se ha distinguido por promover la libertad sexual de una manera abierta y es por ello, entre otros atributos, que se ha ganado el corazón de la comunidad LGBT, quien la nombró su reina, principalmente por no tener miedo a cantar sobre temas prohibidos

Si en este momento mi comadre Gloria Trevi se postulara para la presidencia de México como lo hizo en el 2006, cuando intentó hacerlo, segura estoy que se convertiría en ser la primera mujer en gobernar a México y es que tiene millones y millones de admiradores, superando incluso a los 30 millones de simpatizantes que votaron por nuestro famoso presidente que nos dejó claro que “abrazos no balazos”, Andrecito Manuelito López Obrador.

Y no me estoy quedando loca ni tampoco creo que sea el tiempo de ir con el psiquiatra, bom, bom, bom, bom, jejejeje, ya estaba tarareando la canción “Doctor Psiquiatra” de mi siempre chula Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, mejor conocida como Gloria Trevi.

De verdad que Gloria tiene un arrase con toda la raza de forma increíble, acaba de recibir un reconocimiento por ser la primera mujer en vender 200 mil localidades para sus recientes conciertos en la Arena Ciudad de México, en donde el público enloqueció con la cantautora regiomontana, quien hizo bailar, gritar, cantar, brincar y llorar al público que la acompañó en su gira “La Diosa de la Noche”.

De hecho, cuando Gloria Trevi salió de la cárcel, exactamente el 21 de septiembre de 2014, tras ser acusada de violación, secuestro y corrupción de menores, cargos de los que fue exonerada por el juez séptimo de lo penal de Chihuahua, la comunidad LGBT la ha apoyado de una forma leal tan es así, que Gloria Trevi le correspondió a la comunidad con un tema que ya forma parte de la grande lista de éxitos de la cantante y es “Todos me miran”, además de que en cada uno de sus conciertos les rinde tributo con imágenes del arcoíris.

Incluso, en el 2005, Gloria Trevi fue madrina de los seis años del Cabaretito VIP de Tito Vasconcelos, y fue ahí donde la cantautora de “El recuento de los daños”, dijo sentirse identificada con los gays porque también fue discriminada por ser diferente, y reiteró estar dispuesta a dar la cara por la comunidad. Y en ese mismo año, fue nombrada Reina de la Marcha Gay en la Ciudad de México.

En esta época en que ya no es usual que existan estrellas que cautiven a millones de personas, es de admirarse la química que logra Gloria Trevi con sus fans, a quienes hace poco les dijo que la comunidad LGBT y las mujeres tienen una lucha conjunta contra los prejuicios y la violencia que han afrontado históricamente.

Recibe el premio MR. GAY PRIDE españa 2019

A sus 51 años de edad, luciendo más guapa que nunca, Gloria Trevi recibió el premio Mr. Gay Pride España 2019 como parte de la celebración del Orgullo en Madrid y en entrevista para los medios españoles, expuso que su historia personal la hace entender la discriminación que las minorías sexuales afrontan, por lo que ella aporta su “granito de arena”.

—¿Por qué tu material se llama “Diosa de la noche”?

“Diosa de la noche” somos todos porque dentro de todos nosotros hay un pedacito de Dios que nos convierte en seres divinos y cuando nos vemos en el espejo nos tenemos que querer muchísimo y también tenemos que querer a los demás”.

—En tu videoclip “Ábranse perras” invitaste a tres drag queens del programa de telerrealidad de RuPaul. ¿De qué manera este programa te inspira?

“Yo creo que en realidad es algo súper grande lo que yo tengo con la comunidad gay.

Me inspira que la comunidad gay se ha enfrentado a mucho preconcepto durante muchísimo tiempo, igual que las mujeres. Creo, personalmente, que ya ha logrado avanzar un camino muchísimo más grande y fuerte la comunidad gay, que las mujeres, en cuestión de no ser tan discriminados.

Todavía sigue habiendo mucha violencia en contra de las mujeres y la comunidad gay es muy inspiradora por eso, porque creo que tenemos una lucha en conjunto”.

—¿Te consideras un ícono para la comunidad LGBT, así como te consideran un ícono de la liberación femenina, sobre todo en México?

“No es que yo me considere (un ícono), porque la verdad siento que sería muy pretencioso, pero sí te puedo decir que después de todo lo que viví y de todo lo que he logrado levantarme, cada vez que me paro atrás del escenario y escucho al público, hago mi oración.

Entonces, no es que me considere un ícono o un ejemplo, más bien creo que he sido un conducto a veces y solamente soy así como un granito arena”.

—Los grupos ultraconservadores están tomando fuerza, ¿tú crees que estas personas pueden hacer que la comunidad LGBT dé pasos hacia atrás?

“No creo que vayan a lograr hacer que demos un paso atrás, me incluyo porque siento que soy parte también de este movimiento. Y creo que cada vez que la comunidad LGBT da un paso hacia adelante también las mujeres vamos dando ese paso, porque si te das cuenta los países en los que las mujeres son más oprimidas también son los países en donde son más cerrados con la comunidad gay”.

—¿Crees que tu trabajo permitió a más cantantes cantarle abiertamente a la comunidad LGBT?

“No me creo tanto. Creo que más bien algunas colegas, o varios artistas, también hombres, han ido abriendo su mente. Y no nada más son los artistas. Se han dado cuenta de que cuando una canción se convierte en un éxito puede desaparecer. Pero, si se convierte en un éxito dentro de la comunidad gay, se convierte en un clásico”.

—¿Qué elementos tiene la canción “Todos me miran”, que desde 2006 es himno del Orgullo en España y Latinoamérica?

“La primera parte está llena de dolor, está haciendo un reclamo. Y en la segunda parte se repite el mismo verso, pero ya está empoderada. Pero no es nada más para la comunidad gay, inclusive en el video pongo a una mujer y un hombre, en historias paralelas. Entonces las mujeres también nos sentimos súper identificadas. Es una de mis canciones favoritas hasta la actualidad, junto con “Dr. Psiquiatra”, y ahora “Ábranse perras”.

—¿Cuál es el paralelismo entre “Todos me miran” y “Ábranse perras”?

“‘Ábranse perras’ es una canción que tiene muchísima más letra, pero la letra está llena de modismos de la comunidad gay, sin embargo empodera a las mujeres también”.

—¿Cuál es tu proceso creativo para reinventarte y mantenerte vigente en un contexto donde dominan el reggaetón y el género urbano?

“Cuando empezó el urbano, el reggaetón, estaba en Brasil en una situación bastante fuerte. Siento que mucho del urbano tiene su origen en mucha música como la samba, toda la batucada. Cuando empecé a escuchar reggaetón, a mí me gustó, me sentí identificada. Creo que tienes que ser honesto. No puedes cantar una canción porque es la moda, sino que tienes que hacerlo porque te gusta.

Yo no me he encasillado nunca en ningún género. Acabo de hacer un ‘feature’ con Karol G, y ahora voy a estar de gira en Estados Unidos, y ella va estar conmigo. Ella va empezar el concierto y luego salgo yo en ‘Diosa de la Noche’, y luego juntas vamos a cantar la canción “Hijoepu*#”.

Lista para hacer vibrar al público de Estados Unidos

Gloria Trevi enloqueció en la Puerta del Sol de Madrid con temas de su nuevo disco, “Diosa de la noche”, que se estrenó el 31 de mayo con sencillos como “Ábranse perras”, que homenajea a los gays y travestis, y “Ellas soy yo”, que denuncia la violencia machista que padecen las mujeres.

Posteriormente, la cantautora llevará su gira a Estados Unidos, donde estará en Las Vegas (14 de septiembre), Washington (27 de septiembre), Nueva York (28 de septiembre), Miami (4 de octubre) y Los Ángeles (9 de noviembre), entre otras.