México-EU: guerra comercial y migrantes

Ángel Soriano

Seguramente el presidente Donald Trump cumplirá su promesa y este fin de semana implemente una redada contra inmigrantes ilegales en las principales ciudades estadunidenses, en tanto está en marcha la imposición de aranceles a las exportaciones de tomate y acero de nuestro país, como parte de la guerra comercial y de rechazo a la presencia de indocumentados en los Estados Unidos.

De esa manera se dará fin a la tregua lograda en las negociaciones en Washington por el canciller Marcelo Ebrard, a la promesa de la retención de ilegales y de convertirnos en tercer país seguro, acuerdos nada fáciles de cumplir, toda vez que en la frontera norte —a decir de los gobernadores— no hay ni la infraestructura ni los recursos económicos para atender a la población flotante, cada vez más exigente, que llega de Centroamérica o de diversas regiones del país.

La imposición de aranceles al tomate y al acero, de acuerdo al gobierno estadunidense, es consecuencia al proteccionismo del gobierno mexicano hacia los productores y, aún cuando éstos alegan que no es verdad, que no cuentan con ningún apoyo gubernamental, lo cierto es que afecta la relación comercial y demuestra que, como es del conocimiento de todo mundo, Donald Trump incumple sus acuerdos.

Las redadas anunciadas este fin de semana agudizarán la presencia de indocumentados en la frontera norte de México que es hacia donde nos aventarán a los ciudadanos en busca de refugio y esto, naturalmente, agravará la situación fronteriza, donde ya no caben los extranjeros que arriban en busca de mejores condiciones de vida y que saben, no la tienen ni en su lugar de origen ni en México, que les ofrece todo. Fin de la tregua, México tendrá que enfrentar la realidad y saber que con Trump no hay que confiarse.

TURBULENCIAS

Guatemala, tercer país seguro

Diversas organizaciones internacionales manifestaron su rechazo a que este lunes el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, firme con el estadunidense un acuerdo para que ese país se convierta en tercer país seguro y reciba a migrantes ilegales expulsados de EU, cuando que no reúne las condiciones para serlo. Han solicitado amparo para impedir ese acuerdo unilateral que incluye a México, Honduras y El Salvador…Durante medio siglo la Central de Abasto de la ciudad de Oaxaca, construida por el gobernador Víctor Bravo Ahuja, ha sido el único punto importante de la realización de una intensa actividad comercial y, a consecuencia de ello, se han acumulado problemas de hacinamiento de comerciantes, falta de servicios, inseguridad, violencia e intranquilidad para quienes tienen que concurrir a la zona. Gobiernos estatales y municipales, por no decir gobernadores y alcaldes, no han tenido la visión ni la capacidad para resolver un añejo problema. El profesor Carlos Hank González construyó, en su época, la enorme Central de Abasto de la actual CDMX y trazó los ejes viales que conformaron una ciudad moderna. Esto, como demostración que con visión y liderazgo es posible resolver los problemas no a corto, sino a largo plazo. La Central de Abasto de la capital oaxaqueña es un mundo insalubre e inseguro, pero se rumora que, ahora sí, se convertirá en un moderno complejo comercial y arquitectónico. De lograrse —mediante el aprovechamiento de vastas extensiones de lotes baldíos, abandonados o recuperados de las márgenes del Río Atoyac—, se daría paso a la urbanización de esa zona que prácticamente está en el centro de la ciudad. Cuando se construyó, quedaba a orillas del Centro Histórico. De lograrse, las actuales autoridades tendrán el reconocimiento de la sociedad que hasta ahora sólo ha visto pasar a autoridades de medio pelo, sin liderazgo ni visión de futuro…

