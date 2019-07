Rebelión en la granja turística

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

Ante las pretensiones de la agencia de viajes en línea de incrementar su esquema de comisiones a los servicios que prestan en hoteles y empresas turísticas, cierran filas los hoteleros locales con agencias de viajes competidoras.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón, hizo público su llamado a dejar de utilizar los servicios de en caso de que cumpla sus amenazas, mismo que obtuvo inmediata respuesta por parte de Best Day, la agencia de viajes en línea número uno en México y una de las principales en Latinoamérica.

Best Day reiteró su compromiso con la industria turística y ratificó que las condiciones comerciales que mantiene con el sector hotelero y de viajes en general, permanecerán como hasta ahora, sin modificar el esquema de comisiones con el que opera.

Cintrón hizo mención a que factores internos y externos pueden disminuir los ya afectados ingresos de la hotelería en Quintana Roo y, en específico, por las pretensiones de la citada agencia de viajes en línea de incrementar su esquema de comisiones a los servicios que se ofrecen en los hoteles y empresas turísticas.

“En Best Day somos parte de la industria turística del mundo y, lejos de pretender afectar a nuestros socios comerciales, imponiendo esquemas de comisiones que dañen sus ingresos, reiteramos nuestro compromiso y lealtad, respaldando todas aquellas decisiones y acciones que beneficien a nuestro sector”, mencionó Julián Balbuena, Presidente del Consejo de Administración de Best Day Travel Group.



Best Day trabaja con más de 230 mil hoteles en todo el mundo, con quienes, día a día, fomenta las mejores relaciones comerciales y personales.

También le comento que HotelDO, la plataforma de reservas en línea líder en México y Latinoamérica, especializada en proveer productos y servicios para agencias de viajes mayoristas y minoristas, culminó la segunda parte de The Tour 2019, tras visitar varios destinos del continente, con el objeto de consolidar relaciones con agentes de viajes y presentarles las novedades de su plataforma y de sus servicios.



“En HotelDO estamos gratamente satisfechos por el éxito que hemos obtenido durante las primeras dos etapas de The Tour 2019, ya que las cifras alcanzadas han sido excelentes, al reforzar relaciones comerciales y personales con más de 1,700 agentes de viajes y contar con la destacada participación de 382 hoteleros”, declaró Daniel Vázquez, Managing de HotelDO.

The Tour 2019 de HotelDO comenzó su primera fase en febrero, con eventos en Cancún, Mérida, San Luis Potosí, Querétaro y Morelia. Durante la segunda fase, que comenzó en mayo, se incluyeron destinos como Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Estado de México y Ciudad de México en la República Mexicana, así como también Barranquilla, Cali y Bucaramanga en Colombia y Buenos Aires, Bariloche y Neuquén en Argentina.

En cada destino se ofreció un desayuno –presentación para los agentes de viajes y, en algunos destinos, se realizaron trade shows, de la mano de los hoteleros participantes.

Dentro de las innovaciones para los clientes de HotelDO que se han presentado en The Tour 2019, están nuevas excursiones, especiales para grupos, que incluyen transportación, hospedaje y guía bilingüe, a fin de que los viajeros de Latinoamérica asistan a destinos como Miami, Orlando, Fort Lauderdale y Tampa y visiten atracciones como los Estudios Universal, Disneyland y Legoland.

“Entre mayo y junio también organizamos “fam trips”, a través de los cuales varios agentes minoristas de México pudieron conocer productos turísticos de Bogotá. Así mismo, agentes de viajes de Brasil tuvieron la oportunidad de conocer Punta Cana. Estos viajes tienen el propósito de que los agentes experimenten los productos y experiencias que se ofrecen a través de la plataforma de HotelDO”, concluyó Daniel Vázquez, Managing de HotelDO.

La tercera fase está programada para terminar en noviembre de este 2019 e incluye 20 ciudades en México y Latinoamérica.

También le participo que Always, la marca de cuidado femenino de P&G y Save the Children, han realizado un donativo de más de 500 mil toallas sanitarias, que fue distribuido entre niñas de 5to y 6to de primaria y en secundarias de Puebla, Hidalgo, Ciudad de México y Yucatán. Esta donación forma parte de la iniciativa #MásToallasMenosFaltas, cuyo objetivo es entregar cerca de dos millones de toallas sanitarias a niñas que lo necesitan, y mejorar la condición e infraestructura de baños en determinadas escuelas de México.

En estos cuatro estados de la República Mexicana, Always y Save the Children, como parte de su programa educativo, brindaron información relacionada con la pubertad. Los temas tratados fueron: cambios físicos, emocionales, sociales y normas de género. Con esta información ambas organizaciones buscan promover un ambiente seguro y digno en los jóvenes durante la transición hacia la pubertad, así como el manejo adecuado de la higiene menstrual en las escuelas.

“Nuestro compromiso va orientado a apoyar a las niñas mexicanas a través de nuestros programas. No queremos que ninguna de ellas frene su desarrollo por no tener los productos adecuados durante la menstruación y buscamos que tengan la información adecuada y necesaria, tanto niñas como niños, para esta etapa de su vida. Por ello, el donativo de Always es muy útil para continuar con nuestra labor a favor del empoderamiento de las niñas y su educación”, señaló Mariana Valdés, directora de Alianzas Estratégicas de Save the Children México y Latinoamérica.

La iniciativa #MásToallasMenosFaltas surgió a partir de una encuesta realizada por Always México, cuyo resultado mostró que entre los principales motivos por los cuales las niñas no asisten a clases durante su periodo, sobresale la falta de recursos para adquirir productos higiénicos femeninos, así como la falta de espacios sanitarios seguros y privacidad, que les permita el cambio de los productos de higiene menstrual. A través del donativo se busca que las niñas tengan la seguridad necesaria para no faltar a la escuela durante su periodo y puedan vivir sus vidas a su máximo potencial.

“Desde hace 35 años, Always ha reforzado y apoyado la confianza en las niñas. El programa de donación #MásToallasMenosFaltas es parte de nuestro compromiso a largo plazo para brindar a las jóvenes la protección sanitaria que necesitan para no faltar a la escuela. Nuestros programas de educación llegan a más de 17 millones de niñas cada año y en los últimos años, se han entregado más de 100 millones de toallas femeninas a las jóvenes que más las necesitan en todo el mundo”, indicó Carla Díaz, directora de Always México.

Además, como segunda fase de la iniciativa se mejorarán los baños en escuelas de la Ciudad de México, Puebla, Yucatán e Hidalgo. La convocatoria para ayudar a dar a conocer y contribuir a esta problemática sigue abierta a todo el público, mediante la compra de producto Always Suave hasta el 31 de julio del 2019, Always donará toallas a niñas que lo requieran. También se puede apoyar compartiendo esta información con el hashtag #MásToallasMenosFaltas y así generar conciencia y contribuir a que las niñas de México no falten a la escuela por esta razón; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

