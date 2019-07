A dos de tres caídas en el rock

Algunas de las ‘peleas’ más sonadas entre músicos de rock! Tome asiento, prepare sus palomitas, que esto se va a poner ‘caliente’

El Asa

En los últimos días, la fuente de espectáculos ha informado hasta el cansancio la esperada y supuesta pelea del siglo, entre dos personalidades de la farándula y el entretenimiento; pero no escribiremos de ellos, en esta ocasión, El Asa le trae a usted, querido lector, algunas de las ‘peleas’ más sonadas entre músicos de rock! Tome asiento, prepare sus palomitas, que esto se va a poner ‘caliente’:

Liam Gallagher vs. Noel Gallagher: “Que se joda Oasis, por lo que a mí concierne, y que se joda Noel Gallagher. A la mierda con la idea de salir al escenario con ese maldito idiota”, fue lo último que le dedicó Liam a su hermano, en el 2013. Noel se refirió a Beady Eye (la banda de su hermano) como la “mejor banda tributo de Oasis de Stratford”.

Morrissey vs. Robert Smith: “The Cure una nueva dimensión de la palabra mierda”, dijo una vez Mozz. “Si Morrissey dice que no hay que comer carne, entonces comeré carne. Ése es el nivel de odio que le tengo a Morrissey”, devolvió Smith.

Axl Rose vs. Vince Neil: Los continuos roces de los cantantes de las bandas más populares del hard rock de fines de los 80 llegaron a amenazas de concretar todo en una pelea de verdad. “Axl, si estás viendo esto, te reto a pelear”, le lanzó el vocalista de Mötley Crüe públicamente. “Cuando quiera, donde quiera”, devolvió el de Guns n’ Roses. Pero nunca llegaron a los golpes.

Dave Mustaine vs. Metallica: “Él estuvo en nuestro grupo sólo un año y eso fue ¡hace 22 años! Es triste y patético que ser expulsado sea aún una cosa importante”, dijo una vez Lars Ulrich. “No me expulsaron de Metallica, ¡fui yo el que los expulsé a ellos!”, dijo el líder de Megadeth.

Mike Patton vs. Anthony Kiedis: Kiedis acusó a Patton de copiar su manera de cantar y además cuando en 1999 Red Hot Chili Pepper lanzó “Californication” y Mr. Bungle (grupo donde canta Mike Patton) hizo lo propio con “California” hubo una polémica por lo parecido de los nombres. RHCP impuso como condición no coincidir con Mr. Bungle para tocar en cualquier festival. Estos replicaron disfrazándose de Red Hot Chili Peppers en sus shows, simulando inyectarse heroína y haciendo versiones satíricas de las canciones del famoso cuarteto.

Radiohead vs. Miley Cyrus: Los británicos se negaron a saludarla en el backstage de los Grammy 2009. “Mi representante se acercó y les dijo: ‘Miley está realmente obsesionada y le encantaría conocerlos’. Y ellos le contestaron: ‘Está bien, pero nosotros no queremos’. Me fui porque me puse muy triste. ¡Son personas por quienes hubiera llorado por conocer! ¡Radiohead, apestan!”. La escueta respuesta de Thom Yorke en su blog fue: “Cuando crezca, Miley va a aprender a no creer que puede hacer todo lo que quiera”.

David Gilmour vs. Roger Waters: Fue larga y dura la historia del desencuentro de los integrantes de Pink Floyd, la que en la primera mitad de los 80 llevó a la disolución del grupo. Waters llegó a decir que necesitaría “una terapia” para volver a tocar con su contraparte, mientras Gilmour fue menos diplomático y lo trató de “imbécil”.

John Lennon vs. Paul McCartney: Lennon le dedicó “How do you sleep?” a su ex partner en The Beatles, con versos como “lo único que hiciste fue ‘Yesterday’” y “desde que te fuiste solo eres un día más”.

Gene Simmons vs Ace Frehley: Simmons aseguró que “Ace Frehley (ex guitarrista) y Peter (Criss, el baterista original de Kiss) han tenido tres oportunidades. Han estado en la banda y han sido despedidos en tres ocasiones. Por uso de drogas, mal comportamiento, por falta de profesionalidad…no hacían su parte”. Ace, respondió en sus redes: “soy el artista en solitario más exitoso que ha salido de la formación original de Kiss y orgulloso de ello! Tú y Paul intentaron descarrilar mi carrera en solitario muchas veces a lo largo de los años, sin éxito”.

Guns N’ Roses: La banda oriunda de Los Ángeles, Estados Unidos, experimentó un remezón tras la salida de su baterista original, Steven Adler, quien debió abandonar la agrupación cuando el líder de la banda, Axl Rose, lo expulsó por su adicción a las drogas a tres años del éxito obtenido con el álbum Appetite for destruction (1987). En 1991, Adler llegó a demandar a la banda por derechos en el nombre de la banda, donde aseguraba, no era el único que consumía drogas. Según el medio, tras la gira de 1993 Use Your Illusion Tour (que duró 29 meses), los miembros del grupo tomaron caminos diferentes.

The Everly Brothers: Los hermanos Don Everly y Phil Everly se mantuvieron juntos por 20 años, hasta que el primero apareció borracho en un concierto en Hollywood en 1973. La molestia de su hermano Phil fue tal que en pleno escenario, le rompió una guitarra en la cabeza, según indica la revista. Como suele ocurrir, el dúo norteamericano se reunió nuevamente para una nostálgica gira en 1983.

The Eagles: La famosa banda norteamericana de folk rock se formó en los 70 de la mano de Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon, y Randy Meisner. Sin embargo, en 1980, Leadon y Meisner se habían retirado de la formación y los próximos integrantes, Joe Walsh, Timothy B. Schmit y Don Felder, ya no estaban a gusto.

Ese año, en un concierto benéfico para el senador Alan Cranston, Frey le decía en pleno show a Felder: “Quedan tres canciones, compañero”. Esa sería su última presentación.

Van Halen: Sammy Hagar, ex vocalista de Van Halen, y quien grabó álbumes icónicos de la agrupación, comentó en alguna ocasión, sobre Eddie Van Halen, y de paso, contra el bajista, Michael Anthony: “Él (Eddie) no quiere ser mi amigo, la percepción de Roth es diferente de quien es en realidad. No tenemos 20 años, tenemos 60; David no es un cantante, y Michael, nunca ha hecho nada!”.

Enrique Guzmán vs Alberto Vázquez: “Los grandes del rock”, Angélica María, César Costa y Enrique Guzmán hicieron hace unos meses la gira llamada “Juntos por última vez”, en la que brilló por su ausencia Alberto Vázquez, supuestamente a petición de Guzmán.

Resulta que Enrique Guzmán había puesto como condición hacer la gira si Alberto no participaba en ella. A lo que Alberto Vázquez declaró: “Ese señor no puede poner condiciones, de qué puede poner condiciones ese señor. Además bromeó diciendo que le tiene miedo: “Él es quien dijo que no fuera, ha de ser por eso que no fui, ¡qué miedo!”.

Por otra parte, el cantante aseguró que Guzmán se burla de él “porque ando en silla de ruedas y porque necesito oxígeno, pero es medio mamucas”, expresó.