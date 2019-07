Antes que la moral, el Estado de Derecho

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Tal vez sea por celos, porque desean conservar la conducción moral de la población de México, pero de cualquier forma resulta notable la declaración de la jerarquía de la Iglesia católica de que, antes que preocuparse por elaborar y distribuir su Cartilla Moral, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador debe ocuparse en establecer un auténtico y estable Estado de Derecho.

La declaración es de la Arquidiócesis de México, o sea con ascendiente en apariencia únicamente en la capital del país, pero sin olvidar que lleva el apellido de Primada, es decir, que tiene un sitio relevante sobre el resto de la República.

La toma de posición de la Iglesia católica aparece en su publicación oficial, el semario Desde la Fe, en el cual comenta que la distribución de la Cartilla Moral, que implica la la preocupación gubernamental por fortalecer los valores en la familia y la ética en el campo laboral sin duda es positiva, pero en seguida advierte que la tarea primordial de todo gobernante es el establecimiento de un auténtico y estable Estado de Derecho

El mismo texto advierte que, si se quiere alentar una Cartilla Moral, el gobierno haría bien en mantener su respaldo a la institución familiar natural, debidamente constituida, pues ningún otro ambiente sería más propicio y eficaz para que el ciudadano adquiera los valores que le acompañen de por vida.

También advierte que “la creación o manejo de documentos con nombres llamativos, ocupando palabras que después serán devaluadas o manipuladas, o que sean utilizadas para justificar una política pasajera, sólo conducirá a quitarles importancia y peso: terminarán desechadas de nuestro diccionario familiar o usadas sin propósito real”.

El editorial de Desde la Fe también indica que se debe tener cuidado con el uso de la palabra “moral”, y más cuando es anticipo de otro documento que recibirá el nombre de Constitución moral.

La publicación oficial del episcopado capitalino no hace referencia a ningún suceso en concreto, pero no se puede olvidar que en estos días la política-electoral del país ha estado agitada por la decisión de los diputados de Baja California de extender el periodo para el cual fue elegido su gobernador de dos a cinco años, lo cual en todos los medios nacionales ha sido considerado una violación al Estado de Derecho.

Por otra parte, al encabezar la misa dominical en la Basílica de Guadalupe, el cardenal y arzobispo primado, Carlos Aguiar Retes, hizo un llamado a los fieles católicos a apoyar al prójimo cuando éste se encuentre en algún tipo de dificultad.

Al recordar la parábola de “El Buen Samaritano”, destacó la conveniencia de que desde el núcleo familiar impere la educación por el apoyo a los demás con lo cual se evitarán situaciones de violencia.

La Cosecha

– ¿Cuál ha sido el mayor daño jurídico hecho por este gobierno?

– El memorándum contra la Constitución, en la reforma educativa.

Los anteriores dos párrafos fueron tomados de una entrevista realizada por el diario Milenio al ex procurador general del Distrito Federal y de la República Ignacio Morales Lechuga. El diálogo aparece con el título “Tragaluz” y firmado por Fernando del Collado.

El texto no tiene desperdicio, el abogado Morales Lechuga, maestro de muchas generaciones de juristas, ex director de la afamada Escuela Libre de Derecho, juzga en el texto su propia trayectoria, pero también a personalidades notables del México contemporáneo, incluidos los más recientes presidentes de la República, como Carlos Salinas de Gortari, y el actual, Andrés Manuel López Obrador.

Por si se necesitara la aclaración, la referencia con la que iniciamos este espacio se refiere al documento firmado por el actual primer mandatario en el cual autorizaba a sus colabores a desobecer las leyes que regulaban la reforma educativa aprobada durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, pero descalificada por López Obrador desde su campaña electoral.

¿Estado fallido?, le preguntó también el entrevistador y Morales Lechuga respondió:

“No es Estado fallido, pero no está funcionando”.

Vale la pena repasar la entrevista completa, pero cabe destacar algunos aspectos relativos a la realidad actual.

Por ejemplo, se le preguntó si confía en el actual secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo y la respuesta fue:

“Como persona sí, como secretario me parece que no tiene experiencia. ¿Durazo ya tiene el control de la inteligencia en seguridad? No lo veo, porque se hubiera dado cuenta que los policías federales iban en rebeldía.

Más adelante otra pregunta que resulta central:

-¿Quién controle al crimen se quedará con el país?

– Eso sería la derrota completa del estado mexicano, respondió el jurista.

La Migración y cómo atenderla

Aunque siempre presente en la realidad de México, el fenómeno de la migración adquirió niveles de alerta durante los últimos días por la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de intensificar la expulsión de indocumentados, como parte de su campaña electoral para obtener la simpatía de los grupos “duros” de su sociedad para lograr la reelección en el cargo.

Como resultado de las decisiones del multimillonario mandatario, una decena de ciudades de la Unión Americana se mantienen en alerta contra inmigrantes con órdenes de deportación.

Eso sí, con aparente cortesía, el presidente estadunidense pretendió justiciarse ante los amenazados con la expulsión del “paraíso americano” al manifestar: “discúlpenme, no puedo permitirles entrar a nuestro país”.

Al mismo tiempo, se refirió a sus rivales políticos, los miembros del Partido Demócrata, a quienes pidió que “anulen las lagunas legales” en materia de migración, con lo cual, según sus propios cálculos, el problema estaría resuelto.

A pesar de la intensificación de las acciones para expulsar a migrantes, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, aseguró que hasta el momento no se reportan mexicanos detenidos por las redadas masivas anunciadas por Trump.

De acuerdo con los reportes oficiales del gobierno mexicano, a la fecha suman mil 807 mexicanos ubicados endiferentes centros de detención de Estados Unidos con órdenes de deportación definitiva, que podrían ser los primeros afectados por las redadas masivas iniciadas en esa nación.

Ebrard Casaubón dijo que se apoyará a nuestros paisanos caso por caso, para lo cual se cuenta con los recursos necesarios.

En principio, las autoridades de la Ciudad de México se declararon autosuficientes y consideraron innecesaria la presencia de la recién creada Guardia Nacional en calles de la metrópoli, pero las circunstancias demostraron la necesidad de refuerzos para la policía metropolitana.

Uno de los funcionarios que se manifetaron a favor del refuerzo de la GN fue el titular de la alcadía de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, quien fue el primero de su nivel en solicitar la presencia de los elementos del recién creado cuerpo de seguridad, para enfrentar la difícil situación de inseguridad que esa zona de la capital.

El alcalde anunció que, en forma coordinada con los gobiernos federal y local, la Guardia Nacional participará en el Gabinete de Seguridad Ciudadana, con el fin de diseñar acciones para brindar seguridad a los habitantes de esta demarcación, lo cual sus colaboradores de apresuraron en calificar como una buena señal de voluntad y colaboración.

En Quintana Roo, con el propósito de acercar a los habitantes de Playa del Carmen mayores oportunidades para tener empleos mejor pagados, con más posibilidades de crecimiento, se llevó a cabo la Feria del Empleo para el Sector Turismo, que incluyó vacantes con salarios de hasta 15 mil pesos.

La expectativa de la feria fue ampliamente superada al reunir a más de 40 empresas y ofertar mil 500 vacantes, cuando la meta original era sumar a 20 empresas promotoras y ofrecer 500 oportunidades de empleo.

A través de los subprogramas y servicios del Programa de Apoyo al Empleo, que impulsa el gobernador Carlos Joaquín, en el año de 2018 se atendieron a casi 65 mil personas: 27 mil 948 mujeres y 37 mil 046 hombres. Se colocaron en empleo formales o actividades productivas por cuenta propia, de forma inmediata, a 13 mil 849 personas, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado.

