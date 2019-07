Alfonso Lugo se enamora de una “Loca”

El artista lanza su nuevo sencillo en un corte latino internacional con el que pretende ganarse un lugar en el gusto de este público

Arturo Arellano

Alfonso Lugo es un compositor, cantante, productor, actor y locutor, que luego de varias producciones discográficas se dispone a dar un paso más alto en su carrera buscando la internacionalización de la mano de su más reciente sencillo “Loca” en el que deja claro su estilo en un corte latin internacional y con el que arribará a diferentes países latinos, además de México, por supuesto en próximas fechas.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, el artista señala que “tenemos ya varios sencillos sonando afuera, pero estamos preparando uno nuevo que se va a lanzar internacionalmente este 9 de agosto, se llama “Loca”. Me vine a México a grabar el video y estamos muy emocionados con que puedan escucharlo. Antes lancé varias canciones, una de ellas se usó para la película ‘Mirreyes vs Godinez’, lo canté junto a Regina Blandón y ha gustado mucho, creo que es buen momento de empezar a lanzar nuevas cosas, aprovechando que con aquel tema llamamos la atención”

Destaca que “mi música no se pelea con la música urbana, pero lo mío es latino pop, creo que mi acercamiento hacia mi estilo definitivo lo he estado teniendo de a poco, hay una tendencia hacia lo urbano, todo suena a lo mismo, respeto, pero creo que no debería ser así. Yo quiero hacer algo más internacional, me imagino a un Ricky Martin o Enrique Iglesias, personajes que trascienden al tiempo y que no pasan de moda. A la vez es un descanso de lo que está sonando, si bien ellos se involucran en sonidos urbanos, siempre se mantienen en ese sonido latino internacional, eso quiero para mí”.

Añade que “sin criticar a nadie, para mí las mujeres son diosas, le escribo a su amor y su sensualidad, las respeto mucho. Si escuchan mis canciones en YouTube se darán cuenta de que soy un tipo muy sensual, me gusta la seducción. Son canciones alegres, prendidas, sensuales y hasta cachondas, pero cuidadosas en las letras. Hay un sencillo que se llama ‘bésame’ la premisa es que a este mundo le hacen falta besos. En mis redes pedí que me mandaran sus besos y esa dinámica me gustó mucho, funcionó porque me enviaban besos a sus mascotas, a sus familiares, incluso un marido besando la pancita de su mujer embarazada, es incentivar al amor en tiempos tan difíciles, para eso es mi música, para que la gente sonría y sus días no sean tan malos. Necesitamos más empatía y amor”.

Define que su estrategia es “la misma desde que empecé, sacamos sencillos y luego un Ep. Cada que sacas un sencillo es una ventaja, porque ahora conlleva que debe tener su video y fotos, es como se mueve la música hoy, casi en redes sociales. Entre más sencillo sea llegar a ti más gente te va a escuchar, por eso estamos disponibles en todas las plataformas digitales y redes sociales”

Finalmente, adelanta que a partir del 9 de agosto que se lanza el sencillo, también arrancará con una gira. “Vamos a hacer las ciudades más importantes. Chile, Buenos Aires, La Paz, Bolivia, Bogotá y México. Vengo a tocar mucho más, quiero ir a León, Mérida, Guadalajara y otros sitios”. Mientras que su sencillo será lanzado a la brevedad con todo y su videoclip, ya se pueden escuchar otros de sus temas en plataformas digitales.