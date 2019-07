“Algún día, hoy”, de Ángela Becerra

En la novela, la escritora aborda un hecho real acaecido en 1920 en Colombia, narra la historia de Betsabé Espinal, que con solo veintitrés años se convierte en la heroína de una de las primeras huelgas femeninas de la historia

Asael Grande

En una noche de tormenta y barro nace una niña bastarda a la que, creyéndola muerta, bautizan con el nombre de Betsabé. Nadie sabe que en su interior lleva la fuerza de la feminidad, así como la magia y la rebeldía que la harán superar todos los obstáculos. Creará un vínculo indisoluble con su hermana de leche, Capitolina, una pobre niña rica, y ninguno quedará indiferente a su mirada de fuego. Ni siquiera Emmanuel, el revolucionario francés salido del Montparnasse más artístico que, al conocerla, caerá enfermo de amor.

En “Algún día, hoy” (Premio de Novela Fernando Lara 2019; Editorial Planeta), la escritora colombiana Ángela Becerra aborda un hecho real acaecido en 1920 en Colombia, narra la historia de Betsabé Espinal, que con solo veintitrés años se convierte en la heroína de una de las primeras huelgas femeninas de la historia. Ángela Becerra construye un monumento a la amistad más pura envolviendo a sus protagonistas en un apasionado círculo de amor que tendrá un sorprendente final: “el inicio de esta novela es muy curioso, porque yo estaba a punto de empezar otra novela, y no me podía dormir, y encendí la televisión, estando en Cartagena de Indias, y salió la foto de Betsabé Espinal y explican que fue una niña de 23 años que se levantó contra los patrones de una fábrica textil y lideró una huelga de 400 obreras, y que había quedado sepultada en el olvido, esta niña, una reunión de mujeres con un sindicalista habían propiciado que se hiciera ese documental; a mí me enamora esta niña, sólo se creía que había una foto de ella y empiezo a investigar sobre ella, pues transmite una feminidad, me enamoro del personaje, empiezo a documentarme”.

Tras descubrir casi por casualidad lo poco que se sabía de Betsabé, Ángela Becerra no dejó de investigar, de imaginar y de dar vida a un personaje del que solo se conocía la fecha de nacimiento, su participación en la primera huelga feminista de América Latina y la fecha de su muerte. Estos datos han dado pie a la autora para crear una historia llena de magia, de amor y de reivindicación: “Algún día, hoy, es una novela de denuncia, digamos que hay un ochenta por ciento de ficción, y un veinte por ciento, realidad, que es el momento de la huelga, una realidad adornada y cubierta de un halo de magia que va a tener la novela a lo largo de sus páginas; hay muchos personajes reales con uno o dos personajes inventados; la novela es una denuncia social, una denuncia al sometimiento que han tenido a lo largo del tiempo las mujeres, pero también es un canto a la vida, a aprender a manejar la vida con todas esas dificultades que se van presentando y que hay una amistad que es capaz de atravesar el tiempo, un amor que es capaz de respetar ese sentimiento ”, agregó la autora, en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Este canto épico a la liberación de las mujeres está repleto de elementos de Idealismo Mágico, como es habitual en su escritura, ya que como afirma Ángela Becerra, “la magia está al servicio de las emociones”. Y este estilo, impregnado de poesía, en ocasiones casi onírico, crea un relato absorbente lleno de fuerza y de verdad.

“Algún día, hoy”, la sexta novela de la escritora colombiana Ángela Becerra (Cali, 1957), publicada por la editorial Planeta y proclamada ganadora del Premio de Novela Fernando Lara 2019. Precursora del idealismo mágico y una de las escritoras colombianas más leídas de la historia de la literatura de su país, Ángela Becerra procura la construcción de una bibliografía que, empezando en la poesía con Alma abierta en 2001; ya cuenta con seis títulos de narrativa que le han canjeado un imaginario altamente personal.