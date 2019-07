Agrupación Cariño y su Paraíso Fiscal

Con un exitoso recorrido en la movida tropical los mexicanos buscan internacionalización

Arturo Arellano

Agrupación Cariño es por hoy una de las bandas dedicadas a la música tropical más exitosa. Se podría decir que es la única en su género fusionando estos sonidos con el rock de una manera que respeta la esencia de lo grupero y cumbiero. Actualmente se encuentra promocionando “Tristeza” primer sencillo de su “Paraíso Fiscal, lado B” en el cual aborda canciones en un sonido más de electrocumbia que será lanzado a la brevedad.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, durante su visita a nuestra redacción, Marc Monster, Mario Del Toro, Ric Tercero, Víctor Gil, César Rojas, Víctor Cintra, Noé Sánchez, Pablo Coello, Alan Olivas y Alex Maury, integrantes de la agrupación destacaron que “venimos de South by South West, es la tercera vez que tocamos ahí, nos dimos cuenta de que ya habíamos echado raíces, entonces el plan este año y el que viene es estar en el mercado americano, planeando fechas en Estados Unidos. Mientras tanto, cerraremos este año con la promoción de nuestro disco ‘Paraíso Fiscal’, del que ya sacamos el lado A y este segundo semestre estaremos lanzando el lado B”.

Hablan de la evolución del grupo en relación con su primer disco y “Paraíso Fiscal. “Hemos visto en este tiempo bandas que van y vienen, pero nosotros con los años ya nos hemos ganado un lugar más fijo, quizá no en el mainstream, pero sí estables lo cual nos deja bastante tranquilos. Hemos tenido una evolución bastante marcada en cuestión del arreglo musical, hemos cambiado de integrantes, en ese interés de incorporar elementos que enriquezcan lo que hacemos, disco con disco te puedes ir dando cuenta”.

Teniendo diez elementos en el grupo, refieren, “cada quien tiene su aporte, vamos armando la canción por partes, algunos con influencia más rock, otros más reggae, otros conocen el asunto tropical mejor que otros. Ha cambiado mucho que no es lo mismo cuando lo hacíamos con una broma ahora que somos una banda establecida, una nueva banda de música tropical. Antes éramos un rockeros que hacían cumbia, pero ahora tenemos amigos del medio tropical, estamos aprendiendo de ese medio y es que estamos un poco en ese limbo entre lo rockero y lo tropical”.

Añaden que “el rock es una actitud porque nuestra música sí es muy tropical, solo metemos algunos riffs rockeros, pero en actitudi somos muy rockeros, en el outfit, usamos tenis, ropa más holgada, en el escenario somos reventados, eso es nuestro rock, porque sónicamente no hay mucho. Las canciones son más complejas dentro del estilo mexicano, surge una fusión, entre el rock, la cumbia, música romántica, lo mexicano, nuestra aportación es que le encontramos una esquinita a la tortilla que no estaba quemada y por ahí le estamos dando. Somos de las pocas bandas con este género, las bandas nuevas son rock, banda, pero nosotros estamos retomando un sonido que estaba con los Dandys, Los Babys, hay mucha electrocumbia, pero no tienen ese corte de grupero, de música de novela”.

Esta peculiaridad en sus sonido, la destacan como una ventaja “Hemos manejado nuestra carrera muy en solitario dentro de la escena, porque siempre somos autogestivos, tenemos nuestras propias tocadas, es difícil colocarnos con los demás, tenemos nuestro propio nicho y punto. A veces no sabemos para donde ir y es un conflicto, porque en la escena del rock conocemos mucha gente, pero en la escena de lo tropical no tanto, estamos en un limbo que estamos buscando definir, de hecho en nuestro disco nuevo la mitad es tropical, romántico, setentas y el otro es electrocumbia, un poco más ‘dosmilera’, justo se muestra lo que somos”.

Como nueva ambición la agrupación tiene la internacionalización “hemos estado en Vice Latino y otros importantes festivales de Latinoamérica, se nos están escapando por ahí varios escenarios, pero los iremos buscando poco a poco, Rock al Parque, por ejemplo. La siguiente ambición es el world Tour, nos gusta viaja y llevar la bandera de México, ojala podamos realizarlo estaría divertidísimo. En México ya fuimos moda, nos fuimos, volvimos a ser moda, entonces queremos empezar a hacer cosas de banda grande, queremos hacer una gira mundial”, concluyen. El lado B de “Paraíso Fiscal” será lanzado en el mes de agosto.