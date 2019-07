Consuelo Duval y Adrián Uribe conquistarán la pantalla grande

La querida pareja de actores dio el claquetazo oficial inicial de la película

“Infelices para siempre” en las instalaciones de la distribuidora Videocine

Durante 10 años trabajaron juntos en televisión y en cine es su primera vez

Asael Grande

Dirigida por Noé Santillán López, protagonizada por Consuelo Duval, Adrián Uribe, Luis Arrieta, Livia Brito, Niko Antonyan, Angélica Aragón, y Ari Telch, se dio el claquetazo oficial inicial de la película “Infelices para siempre” en las instalaciones de la distribuidora Videocine.

Con guión de Adriana Pelusi y Miguel García Moreno, “Infelices para siempre”, es una cinta en la que Duval (como Andrea) y Uribe (como Alfredo) van a cumplir veinte años de desgastante matrimonio y ninguno de los dos tiene muchas ganas de celebrar. Sus tres hijos son los que más padecen la situación, hasta el punto que han decidido regalarles un viaje al mismo paradisiaco resort, donde pasaron su luna de miel,y ahora celebrarán su aniversario (esperando con esto se solucionen sus diferencias): Puerto Peñasco en Sonora. Una vez allí, y a pesar de la deslumbrante belleza del lugar, en lo único en lo que se han puesto de acuerdo ese en una cosa: ambos quieren el divorcio.

En conferencia de prensa, consuelo Duval comentó: “la película está a punto de nacer y una de las cosas que me mueven para hacerla es la gratitud, y esta película está llena de sueños, magia y protección, es un sueño este comienzo y espero que mueva en el público muchos corazones como me lo movió a mí, no soy de leer muchos libretos, pero terminé fan de este libreto; en este proyecto el cine me abraza, espero que me cobije muy fuerte, soy de teatro y televisión, pero el cine nunca me había abierto esas puertas para poder trabajar en él”.

Por su parte, Adrián Uribe, agregó que “agradezco a Dios por ponerme en este proyecto, que bendición compartir esta película con una gran actriz como Angélica Aragón, con todos mis compañeros y obviamente con Consuelo Duval, diez años haciendo un programa, ahora terminamos un reallity show como jurado y ahora, qué bendición haciendo cine por primera vez juntos, haciendo esta película, esta historia de amor me cautivó leer una historia que no sólo hará reír, eso lo podemos hacer en un show, este película tiene un mensaje con una metáfora hermosa, que es hacer las cosas con amor, y eso es lo que tiene de hermoso esta película; tenemos en las manos un gran tesoro, y ojalá el público lo valore tanto cuando vaya al cine, que se ría, pero que también salga con un mensaje positivo, que nos vaya increíble”.

En “Infelices para siempre”, Consuelo Duval y Adrián Uribe vuelven a trabajar juntos después de 10 años de su primer proyecto en la televisión nacional, con el programa “La hora pico”. En esta ocasión, pasan a la pantalla grande para representar a una pareja de casados que ya no son felices juntos, pero que aun así quieren seguir fingiendo. La comedia “Infelices para siempre”, narra la historia de una pareja que está casada desde hace 15 años, pero ya no se soportan y empiezan a cuestionar todo lo que hacen por el amor a sus hijos; se filmará en la Ciudad de México y Sonora, a partir del 14 de agosto próximo.