Dentro de su casa asaltan y golpean a Juan Osorio

El productor afirmó que durante el saqueo temió por su vida

La noche del domingo 14 de julio, el productor Juan Osorio sufrió un asalto dentro de su casa y resultó herido.

El productor relató que cuatro sujetos entraron a su domicilio, lo amagaron, golpearon, tiraron al piso y exigieron todas sus pertenencias.

En entrevista para Noticieros Televisa, Osorio contó que los asaltantes, además de golpear su cuerpo, le provocaron una herida en la cabeza al pegarle con la cacha de una pistola.

Según el productor, con lujo de violencia, los cuatro ladrones revisaron toda su casa y le exigían que abriera la caja fuerte, mientras lo amenazaban con un arma de fuego y un desarmador largo.

Osorio estaba solo en su domicilio descansando, cuando cuatro sujetos ingresaron y uno más permaneció afuera en un auto. Lo golpearon en la cabeza con la cacha de una pistola y lo amarraron. Aún con la fuerte herida el productor acudió al Ministerio Público a levantar la denuncia correspondiente.

Me golpearon en el cuerpo, a fuerza querían que les diera. Te piden todo, a fuerza querían que abriera la caja fuerte, yo no tengo caja, maestros, ¡ahí están mis cosas”. Es muy desagradable, te patean, me tiraron, me amagaban con pistola, con un desarmador largo. Y a la hora que se empezaron a llevar mis cosas, te entra una gran impotencia. Eso es lo que pasó y ahorita a darle seguimiento e ir al médico porque traigo unos dolores muy fuertes, dos dedos que se torcieron, vamos a ver qué pasa. Fueron cuatro personas y uno más que estaba afuera con el coche”, narró.

El productor agradece estar vivo y no tiene idea de a cuánto asciende lo robado.

Mi mochila con todos mis documentos, todas mis tarjetas, identificaciones, mi gafete de Televisa, todo, fue muy fuerte eso, pero lo estamos contando y es lo que cuenta y ahorita hay que darle seguimiento, pero sí fue un momento muy difícil. Ahorita van a ir los peritos y todo, está violada la casa, es horrible como está tirada la ropa, las cajas, todo se lo llevaron como rapiña, todo horrible, las puertas las rompieron, deshicieron la puerta de entrada, como ellos acostumbran a actuar”, concluyó.