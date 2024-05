Integración sin subordinación

Desde el portal

Ángel Soriano

La integración económica de México hacia su principal socio comercial, Estados Unidos, no es sinónimo de subordinación ni de sumisión, sino es parte de la cambiante relación económica y política de los países y más de una región que comparte vecindad con uno de los países todavía más poderosos del mundo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó las sucesivas invasiones de Europa y de los EU en el pasado que nos costó la mitad del territorio, la explotación irracional de nuestros recursos naturales y la esclavitud de nuestros ancestros, como parte de la guerra —que aun no termina— por el control de tierras y mercado de los poderosos hacia los pueblos más débiles.

Aun cuando las circunstancias han cambiado en cuanto a la relación bilateral México-EU, no así los apetitos de predominio que se demuestran en la irracional guerra de Moscú contra Ucrania y los ataques de Israel contra la franja de Gaza, que hacen que lo pasado sigue presente en el afán inacabable de las potencias por dominar el mundo.

Afortunadamente, dice el mismo López Obrador, el presidente Biden es respetuoso de nuestro país y de su soberanía, pero es necesario subrayar que somos una nación independiente, no un protectorado a quien hay que dictarle la línea a seguir y manteniéndolo subordinado a los intereses extranjero, no a los que merecen sus ciudadanos dueños de sus recursos naturales.

TURBULENCIAS

Alienta el triunfo de Mulino en Panamá

El triunfo del abogado derechista José Raúl Mulino en Panamá en las elecciones presidenciales alienta a los connacionales en el vuelco a la derecha, luego de sucesivos triunfos con conflictos internos en los países de la región que se inclinaron o se inclinan por la izquierda. En nuestro país los grupos afines a la derecha internacional y en adoptar lo que ocurre en otros países para implantarlo en el nuestro, dan rienda suelta a una actitud triunfalista a unas semanas de los comicios del 2 de junio… Y esto ha alentado también a los intelectuales mexicanos que se han amalgamado en torno a María Amparo Casar en su diferendo con Pemex. Feroz crítica de la actual administración, Casar no sólo pone en práctica su talento académico, sino su activismo social para emprenderla en contra de la administración de la IV-T que le ha respondido con la campaña de que es “corrupta”… Y el candidato panista a la gubernatura de Puebla, Eduardo Rivera, fue exhibido como un oportunista al aprovechar un hecho delictuoso -lamentable- ocurrido a su vecino para apropiárselo y decir que “iban contra mi y me dijeron un mensaje de que me darían un tiro en la cabeza”, cuando que sus adversarios sabían que estaba de gira por la sierra poblana. Es la clase de políticos de nuestro país: hacen todo para figurar sin hacer campaña… En tanto que el coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, indicó que los legisladores sacaron adelante las propuestas sociales del presidente López Obrador gracias al buen criterio y conciencia de los diputados, sin necesidad de recurrir al tradicional moche. Lo más importante es que se haga justicia a los trabajadores jubilados que recibirán, a partir de julio, el 100% de la jubilación, lo cual todavía muchos no entienden o lo hacen por consigna y recurren al amparo en contra de la nueva Ley de Pensiones. Los programas sociales, los garantiza hasta la misma oposición, pues además de ser una base social muy amplia, es de justicia para los sectores más vulnerables y de la que sólo gozaban los poderosos banqueros que se beneficiaban con el manejo de las Afores.

