Nuevo rico ahuyenta a la “mafia en el poder”

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

De una denuncia endeble a escándalo penal

Collado, Salinas, panistas y Peña, espantados

La sumisión de un hombre débil es disciplina; la sumisión de un hombre fuerte es servilismo

Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936; escritos inglés

Quien cuestiona que México no es país de oportunidades y de enriquecimiento, simplemente no tiene la menor idea de quienes de la nada se convierten en millonarios. En el sector financiero existen decenas de casos. Cajas de ahorro como El Arbolito, Ficrea y ahora, Libertad, son los mejores ejemplos de personajes que no tienen ni para pagar las mensualidades de sus tarjetas de crédito.

Pero, quizá el más icónico es el de Sergio Hugo Bustamante Figueroa, cuya denuncia civil, convertida en penal, mantiene en la cárcel al multimillonario abogado Juan Collado, quien superó la riqueza de su padre, otro abogado prestigiado de los sesentas.

Bustamante, Según el Diario de Querétaro, a finales de los noventa era un modesto panadero, sin pena, ni gloria. Conoció a Juan Antonio Rico Rico, líder de la caja de ahorro Libertad. Esto le cambió la suerte. Usó el dinero de la caja, bajo el amparo de sus directivos, para traficar con bienes inmuebles. Le daban créditos a tasas ridículas y compraba terrenos, casas, edificios y hasta naves industriales.

Se volvió en multimillonario y conoció las entrañas de los movimientos financieros de la Sofipo, al amparo de panistas prestigiados en Querétaro. Incluso se sentía orgulloso de aparecer en fotografías como futbolistas profesionales de los “Gallos”.

Sin embargo, traicionó a su “padrino” y al resto de los directivos de la caja de ahorro. Se menciona que fue investigado por lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias, pero que llegó a a un acuerdo con “autoridades” para que acusara a políticos como Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps, Diego Fernández de Ceballos, Francisco Domínguez y otros más. El objetivo fue lanzar una señal a la tan mentada “mafia del poder”.

El caso de Collado, quien seguramente tendrá otros pecados financieros, fue armado en menos de una semana y lo capturaron en el mejor de los escenarios: el restaurante de postín, Morton´s, en Paseo de las Palmas.

Un personaje que debería ser investigado también por lavado de dinero y asociación delictuosa, creó una señal que provocó la huida de Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas y Romero Deschamps.

Collado no es una blanca palomita. Seguramente, reitero, tendrá muchos delitos en su enrome riqueza, pero lo importante es comprobárselos. Pero su captura parece más una comedia trágica, que un caso bien armado para desnudar la “mafia del poder”.

PODEROSOS CABALLEROS: Seguramente existe un déficit de 123 mil médicos, como aseguró el presidente López Obrador. Sin embargo, este no será motivo, ni pretexto, para traer médicos cubanos. Esto te lo platico, estimado lector, ya que el gobierno cubano jinetea a los doctores de ese país que van al extranjero. Les pagan 5 mil dólares y sólo les da el gobierno 500. Una décima parte. Bueno, esto es una de esas posturas, pero atrás existe la postura de los morenistas del socialismo sesentero, que busca traer a México médicos para fortalecer económicamente al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ni tampoco ayudar al gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela. El dinero de nuestros impuestos debe destinarse para los mexicanos. Y, en el caso de los médicos, si existe un déficit, pues estimular a las escuelas a ampliar su plantilla de estudiantes. México, para los mexicanos. *** La compañía de tecnología Continental, al mando de José Luis de la Fuente, inició la construcción de su nueva planta en México, que ayudará a seguir mejorando su presencia en nuestro país, que suma ya 24 locaciones que comprenden tanto plantas de manufactura como Centros de Investigación y Desarrollo. Al elegir a Aguascalientes, gobernada por Martín Orozco, como ubicación, la empresa alemana asegura que estará incrementando la producción de componentes electrónicos para el mercado mundial. En este proyecto se invierten más de 52 millones de euros en los próximos cinco años y se planean crear alrededor de 1,000 nuevos puestos de trabajo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Bajo la dirección de Martha Herrera, presidenta de la Red de Pacto Mundial de Naciones Unidas en México y directora corporativa de responsabilidad social de Cemex, esta empresa recibió reconocimientos por sustentabilidad desde proyectos de recuperación en la República Checa y de contribución al premio en los Emiratos Árabes por el Concreto Compactado con Rodillo, hasta la renovación de su acreditación en Francia. CEMEX goza de una posición privilegiada para generar impacto positivo en la biodiversidad de las comunidades en las que opera, según su presidente Fernando González.

