Los ex Presidentes y su simpatía

Punto por punto

Augusto Corro

Una pregunta ocurrente: ¿cuáles de los ex Presidentes les simpatiza más? ¿Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?

¿En caso de que volvieron a presentar su candidatura para repetir en el cargo, por quien votaría usted amable lector? Se les recuerda por los hechos importantes que se registraron durante sus mandatos.

Carlos Salinas de Gortari gobernó como pudo. En su sexenio asesinaron al candidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio. Fueron innumerables los asesinatos de perredistas.

En el presente sigue inmerso en la política a la mexicana y colaboró, sin restricción alguna, en el triunfo de Peña Nieto. Nunca abandonó la grilla.

Ernesto Zedillo tuvo la oportunidad de distinguirse como Presidente, pero en materia económica llevó al país a una situación difícil. Permitió también el desarrollo de la narcodelincuencia.

Ahora se dedica a vivir de sus chambas en empresas que vendió el gobierno durante su sexenio, como es el caso de ferrocarriles. Fue acusado de complicidad en la muerte de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, en 1997.

Vicente Fox llegó al poder con el apoyo de los mexicanos. Se trató de una elección en la que el pueblo que cansado de los gobiernos anteriores, de extracción priista, le dio la oportunidad del cambio al guanajuatense.

Lo primero que hizo el entonces panista fue echar por la borda el poder. No hubo cambio alguno. Al contrario, el PRI, como partido de oposición, se fortaleció. Su debilidad amorosa fue aprovechada por su compañera Marta Sahagún, para gobernar.

Ella llevaba las riendas del país. Ahora, Fox espera nuevas leyes que le permitan la explotación de la mariguana, pues su aspiración es convertirse en productor de la citada hierba.

Mientras, continúa como opositor tuitero de Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, se le sugieren al ex mandatario un curso intensivo de gramática básica.

Felipe Calderón es el ex Presidente más activo en la política real. Eso suponemos. Desde del inicio de su sexenio declaró la guerra a la delincuencia organizada sin lograr su propósito de abatirla. Resultados: miles de muertos y desaparecidos.

En estos días, el michoacano se encuentra dedicado, de tiempo completo, en la búsqueda de militantes para su nuevo partido México Libre, que muchos interpretan como “Cuba Libre”, por lo que se le sabe. En sus discursos, en asambleas con poca participación ciudadana, aprovecha la oportunidad para quejarse de la inseguridad que se vive actualmente.

Se olvida Calderón que en su gobierno aumentó gravemente la violencia en el país. Esta herencia criminal se la dejó a Peña Nieto. Ese mal social es el que padece México.

Enrique Peña Nieto es el último ex Presidente. Su paso por Los Pinos fue gris. Se embarcó en reformas extrañas que no lograron sacar a nuestro país de la pobreza y el atraso. La clase política se enriqueció desorbitadamente.

La corrupción en su gobierno llevó al PRI a la perdida de las elecciones presidenciales. Lo que más enturbió su mandato fue el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A la fecha se desconoce el paradero los jóvenes que en septiembre de 2014 fueron víctimas de la represión de policías asociados con narcodelincuentes. Peña Nieto no pudo controlar la violencia y crecieron, sin control, los índices delictivos.

El ex Presidente de extracción priista, según la información en los medios, se dedica a la “dolce vita”, como si no le importara el pasado y sus errores. Su foto más reciente es un canto al amor:

Él y su novia Tania Ruiz se encuentran en España, mar de por medio de México, donde la pobreza galopante sigue sin extinguirse. En las imágenes, ella abraza varios ramos de rosas que su galán no pensó dos veces en ofrendárselos. Ambos, con ropa informal y sombreros “panamá” (¿?), le sonríen a la vida.

A varios meses de dejar el poder, el mexiquense se ve más en las revistas del corazón que en las revistas con temas de política.

Su participación en eventos sociales incluye fiestas de cumpleaños hasta bodas. En la última reunión estuvieron personajes como Manlio Fabio Beltrones, Raúl Salinas de Gortari, Alfredo del Mazo, Carlos Romero Deschamps y otras distinguidas figuras del poder judicial.

Esa fiesta parecía una de las escenas de la inolvidable película de “El Padrino”. Luego de varios días de esa muestra de poder, de ex funcionarios y amigos, fue detenido y enviado a la cárcel, el organizador del evento, Juan Collado, acusado de tejer una red de lavado de dinero.

En fin, estimado lector ya tiene usted un panorama, a grandes rasgos, de los ex Presidentes que padeció o padece México. Los ex mandatarios ya no tienen la pensión privilegiada que los mantenía como reyes, aunque Fox y Calderón cuenta con la protección de varios elementos del Ejército. ¿Qué opina usted amable lector? ¿Quién de los mencionados es el que más le simpatiza?

