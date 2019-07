Urzúa, Sí, al NAICM; No, a Dos Bocas

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Las desavenencias con el Presidente

El PND, de AMLO, carga ideológica

Es más seguro obedecer que dar órdenes

Thomas Kempis, 1380-1471; monje alemán

Andrés Manuel López Obrador, desde su gobierno en el Departamento del Distrito Federal, escuchaba en materia de finanzas y economía a Carlos Urzúa. Lo respetaba y, especialmente, lo apoyaba. Como economista, el ahora ex secretario de Hacienda sabía sus limitaciones: nunca cuestionar al Presidente sobre los temas emocionales o de sustantiva carga ideológica.

Sin embargo, estaba convencido que tenía que mencionarle a AMLO que era un error financiero grave, ya que le atraería al gobierno pérdidas superiores a los 12 mil millones de dólares, la suspensión de las obras del aeropuerto en Texcoco. Estaba muy avanzado y lo mejor sería que se vendiera lo que está construido a empresarios, lo que dejaría una buena suma de dinero en la Tesorería.

Esto provocó la ira del líder del Ejecutivo, ya que el cerrarlo era una de sus banderas que, según sus “asesores políticos”, le había dejado el mayor número de votos y simpatizantes. Creyó que era cierto el resultado del “plebiscito”, “encuesta”, “referéndum”, “consulta popular” o como quieran llamarlo. Fue un hecho que no tiene ninguna validez ni político, económica, ni social. Simplemente fue un teatrito para decirle al Presidente que “el pueblo habló”, cuando únicamente fue mucho menos del 0.2% el que acudió a dar su punto de vista. El 99.8% no votó.

Los datos en contra de la suspensión del NAICM, son mucho más. Aduce el Presidente que se suspende como un “acto icónico” contra la corrupción. Hasta el momento, 7 meses después de cancelada la obra, no hay un solo empleado, funcionario o empresario en la cárcel por corrupción. El otro tema es la percepción equivocada de los políticos de Morena y del mismo Presidente, en el sentido que la construcción de Dos Bocas es la salvación del país en materia de combustibles. Esto es falso. Primero, importamos la gasolina a un precio bajo que le da la venta a Pemex que al revenderla gane hasta el 80% del precio original, además de esconder esa ganancia en un supuesto “subsidio”. El precio del litro de gasolina regular en Estados Unidos al consumidor, es de apenas 12 pesos, impuestos incluidos. En México, supera los 20 pesos.

Construir una refinería de gasolina es tirar el dinero a la basura. Aunque especialistas en inversión de infraestructura cuestionan la construcción de dos obras icónicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es importante recalcar que todo aquello que sirva para el desarrollo del país debe ser bienvenido. Esto, si la refinería tiene muchos negativos financieros, si se utiliza únicamente para el refinamiento de petróleo pesado, para producir combustibles. En cambio, es muy rentable para la producción de otros productos como los polímetros, lubricantes, ceras, parafinas, vinilo, plásticos, pinturas, disolventes, insecticidas, poliéster, detergentes, brea, entre muchos más.

Es cuestión de enfoques y, los que saben de economía, es un error que cobrará una factura muy onerosa a las finanzas públicas, la suspensión de obras del NAICM y Dos Bocas. Por eso Urzúa, fue repudiado por AMLO y los del círculo rojo presidencial. ¿Qué hora es?, “la que usted ordene señor Presidente”.

PODEROSOS CABALLEROS: El Plan Nacional de Desarrollo, que presentó el Presidente de la República y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes pasado, es un recuento de frases políticas, con contenido ideológico, de Andrés Manuel López Obrador. Así lo resume AMLO: Honradez y honestidad; No al gobierno rico con pueblo pobre; Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie; Economía para el bienestar; El mercado no sustituye al Estado; Por el bien de todos, primero los pobres; No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; No puede haber paz sin justicia; El respeto al derecho ajeno es la paz; No más migración por hambre o por violencia; Democracia significa el poder del pueblo; Ética, libertad, confianza. La más importante es el gobierno (más no el Estado) es el que quiere controlar los mercados. Este fue otro de los temas que friccionó la relación Urzúa y López Obrador.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En Puebla, la fabricante de automóviles Audi México, bajo el liderazgo de Andreas Lehe, promueve las habilidades deportivas en el futbol soccer. Por segundo año consecutivo, 120 niños, hijas e hijos de colaboradores de Audi México, así como niños de los municipios aledaños a la planta de Audi en San José Chiapa, fueron entrenados de manera profesional por el FC Ingolstadt 04. El FC Ingolstadt 04, presidido por Franz Spitzauer, es el club con la escuela de futbol más grande en Alemania. Es una estrategia para estimular a los niños para conocer las estrategias de disciplina y organización de los jugadores de futbol profesional de Alemania.

