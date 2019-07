AMLO insiste en mezclar “gimnasia con magnesia”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Promete libro sobre economía moral

“Si tiene pruebas, que las presente”: Osorio a Javidú

En otra de sus ocurrencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que escribirá un libro, -de seguro un best seller-, ahora sobre la “economía moral”, algo que sin duda, solo entiende él y que sus seguidores se limitarán a seguir sus designios. ¿Desde cuándo el Ejecutivo quiere mezclar “la gimnasia con la magnesia”? La respuesta es obvia, desde siempre y seguramente escribirá su libro con los “otros datos” que él siempre tiene.

Se supone que hoy, el recién nombrado secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, sin ningún problema será ratificado en su cargo y por ello, ayer estuvo ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, compareciendo.

Esta jornada inició con un pequeño retraso; estaba programada para iniciar a las 10 de la mañana y empezó seis horas más tarde, ¿sería por aquello de la hora de la comida?

Ayer arribó a San Lázaro el nuevo titular de la SHCP estilo Guillermo Ortíz, o sea, serio, tenso y sudoroso, pero hasta eso que le fue bien porque le aplaudieron cuando dijo aquello de que tendrá una cercanía mucho más estrecha con el Legislativo, al tiempo que reconoció que hay un subejercicio de 140 mil millones de pesos apenas a siete7 meses de la administración y en el momento en que Herrera Gutiérrez prometió que el gasto ahora sí empezará a fluir, recibió nuevos aplausos, pero la duda, así como la sombra de Carlos Manuel Urzúa, permanecieron en la atmósfera: ¿será?

Herrera prometió también que tiene, entre otros objetivos, disminuir el bajo crecimiento y abatir la desigualdad que en el caso de la Ciudad de México se expresa en las diferentes alcaldías, por poner un ejemplo, los contrastes entre Benito Juárez e Iztapalapa.

Le preguntaron los legisladores su opinión sobre el Plan de Negocios de Pemex y respondió que se redujo la dependencia con respecto a los recursos petroleros y añadió que con este Plan se empezarán a sanear las finanzas de la paraestatal. No sobra indicar que en este punto, las opiniones están sumamente divididas y como dicen los expertos internacionales, dicho plan resultó ser “más ruido que nueces”.

Ya mucho más relajado, Arturo Herrera recibió las preguntas que le hicieron en San Lázaro, donde por ejemplo, la priísta Lourdes Erika Sánchez Martínez puede decirse que volvió a poner “el dedo en la llaga” al recordar que “nos enteramos por las redes de la renuncia de Urzúa y por un video de que Herrera era nombrado como nuevo responsable de las finanzas públicas”. Ya dice una máxima, forma es fondo.

Por su parte, José Rigoberto Mares, del PAN, destacó lo que mucho se viene comentando no solo en los corrillos políticos, que el papel de la Secretaría de Hacienda se reduce a ser el mero ejecutor de la voluntad presidencial. Asimismo, el panista recordó que el gobierno federal ha negado los diagnósticos de que estamos en una recesión técnica y agregó que el panorama económico ha sido inducido desde el gobierno, lo que ha derivado en que la confianza de los inversionistas se ha reducido y que la incertidumbre y la desconfianza es lo que priva hoy en el ambiente nacional; “falta de confianza, incluso, del presidente hacia sus funcionarios más cercanos”.

No hay que soslayar lo que se sigue comentando en los corrillos políticos, en el sentido de que aún antes de su ratificación, Herrera Gutiérrez empezó a hacer maletas porque no quiere quedarse al frente de la SHCP, donde tuvo que permanecer de manera forzada. ¡Qué tal!

MUNICIONES

*** Cuentan que el gobierno de Claudia Sheinbaum no acaba todavía de entender la propuesta que le lanzó hace unos días la firma VíaVerde, de Fernando Ortiz Monasterio, para convertir en jardines verticales todos esos anuncios espectaculares que serían retirados de las azoteas. Se entiende que la medida de las autoridades capitalinas obedece a una lógica de seguridad para los ciudadanos y no a un problema de imagen del espacio público; por lo que resulta increíble que, independientemente de los beneficios ecológicos, se considere cargar el peso de una buena cantidad de plantas a las estructuras que, ya de por sí, ponen en riesgo la estabilidad de diversos inmuebles de la ciudad de México.

*** ¿No que a decir del presidente López Obrador, su “tan llevada y traída” Guardia Nacional era lo máximo en este mundo? Pues qué poco le duró el gusto al Ejecutivo, ya que cuando aún no ha entrado bien a bien en operaciones, ya salieron a relucir las fechorías de algunos de sus elementos. Ayer, tres supuestos incólumes integrantes de este cuerpo, fueron detenidos en flagrancia porque en el Estado de México, secuestraron a un menor de edad. Dos hombres y una mujer: Diana Paola Medina, Jorge Luis Barrón y Everardo Sánchez Rodríguez, esas eran las tres “fichitas” que tenían retenido a un menor de 14 años de edad. Y ahora, ¿cómo los pensará defender el tabasqueño?, ¡¡aaah!!, va a decir que él tiene otros datos. Eso sí, al Presidente se le olvida o pasa por alto, los que se puedan pasar al lado de la delincuencia organizada; es un riesgo que definitivamente, no está calculando.

*** En este mismo orden de ideas, no está de más recordar lo que dijo el coordinador del PRI en el Senado de la República, Miguel Angel Osorio Chong, al inaugurar el Foro “El Sistema de Justicia Penal en México. En dónde estamos y hacia dónde vamos”, especialmente cuando puso en duda la supuesta capacitación de los elementos de la Guardia Nacional sobre los protocolos de trabajo del sistema penal, aplicada en solo dos semanas. Recordó el senador hidalguense que cuando él se desempeñó como secretario de Gobernación, se invirtieron alrededor de 20 mil millones de pesos en la implementación del sistema y casi cuatro años para que a nivel nacional, 450 mil policías pudieran operar los protocolos de trabajo.

*** Por cierto, sobre el nuevo escándalo protagonizado por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de eso sí nada quiere saber en senador Osorio Chong y por eso repitió: “Yo no lo hice, yo no tengo nada que ver”, en todo caso, el senador priísta señaló que si “Javidú” tiene pruebas, pues que las presente. Es más, dijo que lo obvio es que el veracruzano seguirá con sus señalamientos pero, qué bueno que hoy está enfrentando la ley.

