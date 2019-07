Mentiras millonarias de farmacéuticas

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Farmacias San Pablo, bajo investigación

Alpharma, falsedad y sanción silenciosa

Mucho sabe el que conoce su propia ignorancia

Confucio, 551-479 a. C.; filósofo y teórico social chino

La información que le llegó al director del IMSS, Zoe Robledo, era de escándalo. Pocas empresas farmacéuticas son honestas y proporcionan información real sobre la calidad de los productos que le venden a esa institución y, en general, al sector público.

Por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ahondó en investigaciones de todas las empresas que venden medicamentos al gobierno. No sólo saltó a la “fama negra” de algunas de las empresas fabricantes y distribuidoras de medicinas, sino que ahora se observan trampas que fueron toleradas por el gobierno de Enrique Pena Nieto.

Una de esas empresas es Grufesa, Grupo de Fármacos Especializados, de la familia Pérez Fayad, que son los dueños de Farmacias San Pablo fue sancionada por información falsa ante las autoridades, para lograr contratos jugosos del gobierno federal.

Claro que no es un delito, sin embargo, debería serlo para poner sanciones ejemplares a quienes juegan con la salud, por una parte, y con los recursos de la comunidad. Esto es un escándalo que pretenden dejar acallado.

Por si fuera poco, está otra empresa: Alpharma, de Grupo Neopharma que dirige Efrén Ocampo, también fue inhabilitada por dos años para participar en licitaciones con información falsa. Fue sancionada por el Órgano Interno de Control del IMSS, dirigida por Zoe Robledo, pero dependiente de la Secretaría de la Función Pública, con Eréndira Sandoval.

A diferencia de Grufesa, Alpharma es una PyME por lo que es un duro golpe a sus finanzas. Con ambas empresas hay adeudos de pagos por parte del gobierno.

Sanciones contra estos poderosos grupos, son de caricatura. Deben fincarse responsabilidades penales, ya que parece que el gobierno les tiene miedo a quienes han hecho grandes negocios con los políticos.

PODEROSOS CABALLEROS: Una duda: ¿El incendio de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an no se puede controlar ya que no hay brigadistas por el recorte presupuestal de la 4T? Incluso, ahora se dice que el incendio favorece la construcción del Tren Maya. Dudas y sospechas. *** La aerolínea Emirates, que a nivel mundial preside Ahmed Bin Saeed Al Maktoum viajará entre Dubai y la Ciudad de México vía Barcelona a partir de 9 de diciembre. Para viajar a los Emiratos Árabes Unidos no será necesario visado. *** BHP, Repsol y Shell establecerán en Tampico sus sedes de logística y abastecimiento de las operaciones de exploración, explotación y producción en zonas petroleras de Tamaulipas, entidad gobernada por Francisco Cabeza de Vaca *** Nemak, fabricante de componentes para autos cerrará operaciones en Canadá, a mediados de 2020. Bajo el liderazgo de Armando Tamez, la planta en Windsor, Ontario, representa 1% de las ventas consolidadas de la empresa. Tiene 270 empleados y produce bloques de motores dijo Nemak, subsidiaria del conglomerado industrial Alfa. *** El gobernador Baja California, Carlos Joaquín inauguró la Ventanilla Única de Ingresos del municipio de Othón P. Blanco, la cual reduce hasta en 50% el tiempo de entrega de un trámite. Con la Ventanilla única se reducen en requisitos y tiempos la licencia de funcionamiento pasa de 11 a 7 requisitos y disminuye su entrega de 10 a 5 días hábiles; la constancia de Uso de Suelo baja de 12 a 7 requisitos. Entre otros. *** El municipio de Guadalupe, Nuevo León, gobernado por Cristina Díaz, es uno de los que de acuerdo con el INEGI, redujo la percepción de inseguridad. Además, es uno de los municipios a nivel nacional, con menor porcentaje de hogares, víctimas de robo o extorsión, es resultado de trabajar juntos autoridades y población. *** Grupo México, de Germán Larrea, es señalada de verter 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, con daños irreparables a la flora y fauna. Para tapar ese escándalo, Larrea quiere “marcar línea” a los medios con fuertes sumas de dinero. La virginidad mental de los asesores de Carbonell & Asociados, reparten la nota que enviaron pagada a un medio para que “se viralice”. Larrea, su imagen va de mal en peor.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Anillos de plástico en los six packs de refrescos y cervezas se producen por millones de toneladas y asfixian los ecosistemas marinos. Pese a que desde 1994 hay una ley federal que los prohíbe, aún se producen. Grupo Modelo, del grupo cervecero belga AB InBev, liderado en México por Carlos Brito, planea que las latas se enrosquen una a otra, para crear pilas de 2 a 10 latas; una encima de otra. Buena idea que podrían tomar los refrescos y evitar la contaminación de los mares.

