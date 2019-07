Inicia disputa por candidatura de Morena a Edomex

Higinio y Delfina, los contendientes

Teresa Carrizales, víctima de Nava

“No nos confiemos, no hay partidos muertos”, esto lo dijo desde Toluca el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Avila, hacia el final de su intervención, al participar en el informe de actividades de los senadores mexiquenses, Higino Martínez y Martha Guerrero, ésta última, suplente de Delfina Gómez, quien hoy se desempeña como superdelegada en el Estado de México.

Buena parte de la bancada de Morena, tanto en la Cámara Alta como en la Baja, asistieron al evento para mostrar músculo y a la vez unidad, a pesar de que como el propio Monreal lo reconoció, hay diferencias al interior de la bancada en torno a diversos temas. Además, en esa reunión, se pudo percibir que la disputa por quién será el candidato de ese instituto político al gobierno del Estado de México ya inició, pues tanto Higinio, -con su Texcoco Power-, como Delfina Gómez, llevaron porra y a querer o no, ahí se midieron los apoyos para uno y otro. Es más, ambos estuvieron flanqueados por los coordinadores de Morena en el Congreso de la Unión, así como por el subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte, que se encargaron de “apapacharlos”, así que la senadora Martha Guerrero, más bien salió sobrando.

Sin duda, la frase que dijo el presidente de la Jucopo en el Senado para rematar su discurso, llevó un mensaje. No hay que olvidar que hace varias semanas, el zacatecano habló en torno al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y señaló que le hacía falta acompañamiento; esto fue incluso, antes de que Carlos Urzúa renunciara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como un dato que podría resultar hasta curioso, la noche del miércoles corrió el rumor, -que solo quedó en eso-, de que Olga Sánchez Cordero había renunciado a la Secretaría de Gobernación y que podrían llegar a relevarla o bien el senador Monreal, o el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Este rumor no dejó de comentarse entre los legisladores de la bancada morenista que en corto, opinaron que Monreal Avila tenía una posición privilegiada y envidiable, pero la posibilidad que está latente, es la salida de Sánchez Cordero de la Segob de un momento a otro, pues ha visto muy mermadas sus funciones y de plano, carece de capacidad de negociación. ¿Será?

La referencia del senador Monreal sobre que no hay partidos muertos, la hizo porque es indudable de que a pesar de que el partido de López Obrador es una “aplanadora” en el Congreso de la Unión, eso no debe ser motivo para que “echen las campanas al vuelo”, más aún, cuando es bien sabido que el Ejecutivo le pidió tanto al senador como al coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Martín Delgado, que tienen que sacar adelante, prácticamente “contra viento y marea” el tema de la revocación de mandato, un asunto que afortunadamente, la oposición no ha dejado pasar.

Y un poco relacionado con lo anterior, está el tema de las elecciones de 2021, que es la coyuntura en la que López Obrador medirá qué tan bien, o requetebién, está su popularidad; con eso de que ahora sale con que si 30 millones de ciudadanos votaron por él, a siete meses de distancia lo siguen entre 50 y 60 millones de mexicanos, algo que resulta muy difícil de creer.

No dejó de llamar la atención la presencia de un ex gobernador del Edomex, el priísta Eruviel Avila, que junto con la senadora panista, Josefina Vázquez Mota, llegó entre los legisladores de Morena. En su alocución, Higinio Martínez reconoció que pese a las diferencias que guarda con Ávila, su relación amistosa ha perdurado.

Otro que estuvo medio despistado en el evento, fue el senador, ahora de Morena, Germán Martínez Cázares, quien llegó con cara larga y a leguas se vio que no embonaba con sus compañeros legisladores. Solo al final, levantó su celular para tomarle una foto a Ricardo Monreal cuando estaba haciendo uso de la palabra e hizo un poco de plática y sonrió con el senador Salomón Jara, pero se nota que al ex panista lo están haciendo a un lado desde que tuvo la osadía de renunciar al IMSS.

*** La ex oficial del Registro Civil en San Luis Potosí, Teresa Carrizales, denunció que “en San Luis la violencia contra las mujeres suena fuerte, pero la impunidad más”. Y es que en las redes, se viralizó un video en el que puede verse cómo fue sacada de su oficina violentamente por lo que y exigió al alcalde panista Xavier Nava, dejar de politizar el tema y dejar de proteger al Secretario del Ayuntamiento, quien es señalado por ordenar el retiro violento de la ex funcionaria. Carrizales llamó a los potosinos a sumarse a su causa, que es a favor de los derechos humanos y a no confundirse ni equivocarse porque la exfuncionaria fue víctima de un atropello del poder “y por supuesto que pueden sumarse todos los que quieran decir ya basta, en esta lucha todos y todas son bienvenidas. La integridad no lleva banderas ni etiquetas, y tampoco está a la venta”. A ver si así, el alcalde Nava da la cara o sigue escondido.

*** Dilema. Si en el Senado de la República, todo se ve venir para que Martí Batres siga ocupando la presidencia de la Mesa Directiva, ¿por qué en la Cámara de Diputados no debiera ocurrir lo mismo? Se supone que en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidencia le correspondería al PAN y sabedores los blanquiazules que tienen ese derecho, ya hay por lo menos tres apuntados como son: Marco Adame; el coordinador de la bancada albiceleste, Juan Carlos Romero Hicks y el ex senador Jorge Luis Preciado. Se avizora un nuevo pleito en la Cámara Baja, a menos que López Obrador esté muy disgustado con el actual presidente, Porfirio Muñoz Ledo por sus declaraciones en torno a la desaparición de Poderes en Baja California, y lo baje.

*** Y a propósito de este último tema, sigue la soberbia y se ve que no hay para cuando termine, tanto en el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, como en su futuro secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano. Resulta que muy “engallado” el primero, retó a los legisladores federales que encabeza Tatiana Clouthier a que “si pueden desaparecer los poderes en Baja California, si en verdad como dicen, tienen facultades para esto, lo hagan, y si no… calladitos se ven más bonitos”, y Bonilla, ¿cómo se verá guardando silencio? Visiblemente molesto, el gobernador electo dijo que no lo asustan “con el petate del muerto”, al tiempo que aseguró que no cambiará de opinión por presiones, “y yo pienso que nadie debe interferir con las decisiones soberanas de Baja California porque no lo vamos a permitir”. ¡¡Aaaah!!, pues qué bravo salió Bonilla, como para tenerle miedo, ¿o no?

