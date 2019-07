Annie Fratellini, primera payasa de circo en Francia

De la carpa a las letras

Arturo Arellano

Annie Fratellini fue la primera payasa de circo en Francia, sumado a su trabajo como actriz de cine. Nació en Argel, dentro de una familia de ascendencia italiana. La cuarta generación de una de las familias más famosas de circo de Europa, la familia Fratellini. Su padre era Víctor Fratellini. Su madre era Suzanne Fratellini. Su abuelo era Paul Fratellini, uno de los hermanos del trío de famosos payasos de circo.

Dado lo anterior, Annie, durante años vio actuar a su padre, su abuelo y otros 22 familiares en la pista, pero ella se rehusaba a hacer lo mismo, de modo que cantaba en teatros de variedades y night clubs.

Fratellini lanzó su carrera con los Medrano y Pinder circo, cuando tenía 14 años. Mucho más tarde que el resto de sus familiares, pero aún así, Annie se convirtió en la primera payasa de circo en Francia, siendo una de las fundadoras de la primera escuela de circo del país. En 1969, protagonizó “The great Love” (‘El gran amor’) como actriz y se casó con el director de la película, Pierre Étaix, director, actor, payaso, dibujante y dramaturgo de nacionalidad francesa. Étaix desarrolló su carrera esencialmente en torno del humor y del circo. Su dominio de la imagen, el sonido y la comicidad en sus filmes, en los cuales los gags aparecían sin cesar, hicieron del cineasta, el único representante del slapstick en Francia, al igual que Jerry Lewis, uno de los últimos artistas del género en los Estados Unidos.

Es así que Étaix es la persona a quien se le atribuye el crédito de haber convencido e impulsado a Annie Fratellini para tomar su talento y hacer el payaso de manera profesional y seria. Más tarde ambos formaron un dúo de payasos, en 1971 para ser precisos, él como payaso cara blanca, y ella como un augusto. En 1974 crearon la Escuela Nacional de Circo. En un principio, instalada en una residencia cultural para jóvenes en París, en el distrito 14, y después bajo una carpa en la Porte de la Villette, también en París, la escuela estaba destinada a todo el mundo con un enfoque innovador.

En 1989 la payasa publicó sus memorias, “Destin de clown”, que han servido como inspiración y documentación a otros amantes, no sólo del arte del clown, sino del circo y la actuación, pues Fratellini no sólo brilló como payasa, sino como actriz en diferentes cintas, lo mismo que participó en 1995 en la serie de Nuits magnétiques, L’Envol, bajo producción de Catherine Soullard en France Culture. Fueron un total de 10 películas en las que Annie participó, Rascel-Fifì, de Guido Leoni; Miss Pigalle, de Maurice Cam; Et ta sœur, de Maurice Delbez; Zazie dans le métro, de Louis Malle; Tout l’or du monde, de René Clair; Le Pas de trois, de Alain Bornet; La Métamorphose des cloportes, de Pierre Granier-Deferre; Le Grand Amour, de Pierre Étaix; I Clowns, de Federico Fellini, y Henry y June, de Philip Kaufman.

Por si lo anterior fuera poco, también cuenta dos discos “Annie Fratellini” y “Le Meilleur de Annie Fratellini”, en los que hace evidente su talento también para el canto, convirtiéndose así no sólo en la primera payasa de circo en Francia, como habíamos mencionado, sino en una de las artistas más proliferas de este gremio. Finalmente, Annie Fratellini falleció a causa de cáncer en 1997 en Neuilly-sur-Seine y fue enterrada en el Cementerio de Montmartre, en París.

