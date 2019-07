Aeroméxico contra Emirates

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Ahora sí es oficial, en diciembre comienza a operar la aerolínea Emirates un vuelo diario desde Dubai a la Ciudad de México, haciendo escala en Barcelona, lo que representa una competencia directa para Aeroméxico en esa ruta que, dicho sea de paso, se anunció y canceló el año pasado —por una controversia por la supuesta llegada de Emirates a México— y este año se echó a andar.

De inmediato, los directivos de Aeroméxico acusaron a la aerolínea emiratí de recibir subsidios de su gobierno, por lo que califican que no se trata de una competencia sana.

Enseguida, Emirates emitió un comunicado, desmintiendo que reciba subsidios o que haya sido restringida para operar en Estados Unidos.

Lo cierto, es que Aeroméxico busca recurrentemente evitar la competencia a toda costa. Lo cierto también es que, los que ganamos somos los consumidores cuando existe competencia, por lo que la entrada de Emirates a México representará competencia para ruta a Barcelona y una opción distinta para volar a Asia y el Medio Oriente, lo cual se traducirá en mejores costos y mejor servicio.

Aeroméxico anunció que incrementará en diciembre sus frecuencias a Barcelona, a cambio quitará la ruta a Shanghai, misma que podría tomar tanto Hainan Airlines como China Southern, que ya operan en nuestro país.

Me parece que la competencia no se da sólo incrementando frecuencias, se da mejorando el servicio y teniendo costos competitivos. ¿Aeroméxico puede competir contra Emirates?, en el mercado mexicano claro que sí, se trata de mejorar la experiencia —en todo sentido— y mejorar los costos, vaya, como funciona el libre mercado. La competencia debe ser en la oferta, no en los tribunales.

Especulan que Torruco Marqués se echa de enemigo a Aeroméxico, al haberse reunido con Hainan Airlines, presuntamente para hablar de la ruta de Shanghai, que quedará sin atenderse, eso seguramente lo piensa quien tiene algún interés de por medio con Aeroméxico seguramente. El secretario de Turismo debe velar por la conectividad del país y no por una línea aérea, sea mexicana o extranjera.

Bienvenida la competencia, pues los beneficiados somos los consumidores.

