“Todo lo que sucedió con Miranda Huff”, de Javier Castillo

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Un fin de semana en una cabaña en el bosque. Un matrimonio en crisis. Una misteriosa desaparición. ¿Qué ha sucedido con Miranda Huff?

“Todo lo que sucedió con Miranda Huff” es un thriller psicológico de ritmo vertiginoso, donde parece imposible encontrar a Miranda con vida. Lo que Ryan desconoce, es que la desaparición de su mujer conecta su historia con la de su mentor, el gran James Black, y con el descubrimiento del cadáver de una mujer desaparecida treinta años atrás en la misma zona. En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, el autor Javier Castillo comentó:

—¿Cómo surge la creación de esta nueva novela?

Con el éxito de mis anteriores novelas “El día que se perdió la cordura” y “El día que se perdió el amor”, lo lógico era continuar con el género que me gustaba, en este caso es una thriller psicológico, en el misterio dentro de una relación, de un matrimonio que está decadente, que vive en Hollywood, que poco a poco se ve arrastrando en esta espiral”.

—En tu novela hay 3 personajes, Ryan Huff, Miranda y James Black. ¿Cuánto te tardas en la creación de los personajes y entrelazar las historias?

“No sabría decirte cuánto me tardo en cada personaje, yo tengo un proceso muy completo, me tardo cuatro meses en planificar toda la trama y en esa trama no entran detalles de cada personaje, pienso en el matrimonio de guionistas, todo es como una brocha muy gruesa en la que no se ven los detalles, ese último toque es el proceso de escritura, que me lleva de nueve meses a un año”.

—Hablando de Miranda, que pierde a su madre a los 11 años y su padre es alcohólico. Cuéntenos sobre ella:

“Miranda es un personaje complejo psicológicamente dentro de la novela, es una mujer luchadora que parece que desde el inicio es una víctima, desde su relación familiar, vemos cómo se ve atrapada dentro de su matrimonio, poco a poco vemos que Miranda tiene esa personalidad de víctima y sufrida, llega un momento que ya no aguanta su relación, es la que empuja la trama, los giros psicológicos, es la que propicia todo”.

—En esta novela, aunque es de misterio, el amor está presente. Háblanos de esto:

“A mí me gusta mucho la mezcla de géneros, en este caso el amor es algo vital dentro de la novela, no es un amor idílico, sino al contrario, es un amor moribundo, es una mezcla de muchos tipos de amor que existen dentro de lo que es una novela de suspenso, el amor adolescente, el amor al arte, el amor puro”.

—La trama surge en Los Ángeles ¿Por qué escoges esta ciudad para desarrollar tu trama?

“Yo cuando escribo, primero desarrollo la trama, luego los personajes, y luego la mejor ubicación para esos personajes, en este caso la novela iba muy relacionada con el cine, le mejor ubicación posible para esta historia era en concreto Los Ángeles, Los Ángeles de finales de los 70s”.

—¿Qué esperas de tu público lector mexicano?

“Yo espero hacer que la gente vibre al pasar las páginas, que encuentre esa emoción y que llegue al final con ese nudo en el estómago y esa cara de sorpresa”.

patolina22@hotmail.com