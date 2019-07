Con Pompeo: “Chapo”, armas y tomates: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard informó que ante los avances en materia migratoria, derivado del acuerdo con EU, realizado el pasado 7 de junio en Washington, el secretario de Estado norteamericano, Michael R. Pompeo no considera necesario iniciar ningún tipo de negociación con respecto a un eventual acuerdo de Tercer País Seguro entre México y Estados Unidos e indicó que la estrategia migratoria para garantizar flujos ordenados, seguros y regulares continuará durante los próximos 45 días.

Ebrard, luego de concluir la visita de Pompeo, indicó que le externó la preocupación del gobierno de México con respecto a los aranceles impuestos al tomate mexicano, puesto que estas medidas afectan negativamente a más de un millón de empleos en México.

Asimismo, la conformación de un grupo binacional para recuperar los bienes y activos vinculados con Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y se solicitó que el gobierno de Estados Unidos despliegue un operativo, en conjunto con el gobierno de México, para frenar el tráfico ilegal de armas que entran a nuestro país en San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros, cinco puntos estratégicas para frenar este tipo de trasiego vinculado a los índices de inseguridad en el país.

Y propuso al secretario Pompeo la reinstalación del Programa de Repatriación (PRIM) que brindaba apoyo a los ciudadanos mexicanos repatriados de Estados Unidos y que fue suspendido en 2018. Y, dijo, agradeció la visita del secretario Pompeo y celebra la excelente comunicación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

TURBULENCIAS

Desigualdad alimenta inconformidad: Femat

El costo humano de la desigualdad es devastador, lo abismal e insostenible diferencia entre ricos y pobres está socavando la lucha contra la pobreza, dañando nuestras economías y alimentando el malestar de la ciudadanía en todo el mundo, dijo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Alfredo Femat Bañuelos, durante la inauguración del Foro Energía, Movilidad y Cambio Climático, en San Lázaro. Precisó: La desigualdad, sin embargo, no es inevitable, pero sí es el resultado de muchas malas decisiones políticas y económicas que se han tomado durante décadas; por ello, la comunidad internacional decidió, desde el año 2015, asumir el compromiso con una agenda enfocada al desarrollo y a combatir las desigualdades globales…Muy bien acompañada llegó la mixteca Yalitzia Aparicio al primer Lunes del Cerro en Oaxaca y compartió el sitio central del Auditorio del Cerro del Fortín, al lado del gobernador Alejandro Murat y de su esposa Ivette Morán, pero fue notable la ausencia de figuras de la IV-T, que no comparten con este tipo de fiestas…Y al reiniciar sus actividades periodísticas y la cátedra, en su primer columna el ex secretario de Hacienda, el regio Carlos Urzúa, aborda el tema de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo que tuvo a su cargo como titular de la SHCP y el que fue calificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como neoliberal, hecho por Meade o Carstens. “Un PND no puede hacerse a vuelapluma. Tiene que cumplirse con lo establecido por el artículo 26 constitucional”, señala Urzúa e indica que para ejecutarlo se realizaron 32 foros en el país y 13 en la Unión Americana, es decir, consensuado y de acuerdo con la norma, no improvisado y sin sustento…En beneficio de estudiantes o egresados de los subsistemas de educación media superior de control estatal, dependientes de la Secretaría de Educación, inscritos en el sexto semestre del nivel medio superior, o que hayan concluido sus estudios y cumplan con los requisitos establecidos el gobierno del Estado de México impulsa proyectos estratégicos como el Pase automático a instituciones de educación superior, sin realizar examen de admisión…

