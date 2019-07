Fer Tovar defenderá un pop elegante y actual

El intérprete debutará de la mano del productor Miguel Ángel Arenas “El Capi”

Sociable, dedicado y soñador

La música evoluciona, se transforma, pero cuando no pierde su esencia nos sigue haciendo soñar, uniendo corazones y latitudes. Así, el cantante mexicano Fer Tovar se alista para su debut musical, de la mano de uno de los productores más afamados, Miguel Ángel Arenas “El Capi”, quien logró el éxito de figuras, ahora consagradas, como Paco de Lucía, Mecano, Alejandro Sanz, Alaska y Manuel Carrasco, entre otras.

Arenas, quien fue también impulsor de la “movida madrileña” y pieza clave en la carrera de Mecano, hizo una visita exprés a México para grabarle un par de temas a Fer Tovar, quien seguro dará mucho de qué hablar por su talento, su potente voz y por ser elegido por uno de los descubridores e impulsores de la música en español.

Las canciones del género pop que serán interpretadas por Fer Tovar, utilizan sonidos actuales, incluida una power balad y prometen sorprender por el dinamismo del joven cantante y por la manufactura de “El Capi”, quien tiene en su historial una larga lista de éxitos, y por ser un visionario en esta industria, basta recordar que fue el primero en grabar un Dvd musical en vivo con el concierto “Más” de Alejandro Sanz. En 2013 produce el tributo a Alejandro Sanz “Y si fueran ellas”, con la participación de Thalía, Marta Sánchez, Ana Torroja y La Mari de Chambao, entre otras cantantes reconocidas.

Fer Tovar, originario de la Ciudad de México, ha grabado covers de clásicos de Frank Sinatra como “Come Fly With Me” y “Fly Me To the Moon”, temas nada fáciles, con los que demuestra su rango vocal. El joven se describe como orgullosamente mexicano, sociable, dedicado y soñador; estudió negocios internacionales, y aunque ha incursionado en otros ámbitos profesionales, su verdadera pasión es la música. Melómano desde pequeño, empezó a vocalizar desde los 14 años.

Fer, quien es un fiel creyente de que la buena música nunca pasará de moda, disfruta escuchar la música clásica en vivo; entre sus influencias están figuras como Elvis Presley, Frank Sinatra y Michael Buble. El cantante proviene de la familia Tovar, distinguida en el ámbito cultural y político de nuestro país. El lanzamiento musical de Fer Tovar será en los próximos meses, con su primer sencillo producido por Miguel Ángel Arenas “El Capi”, por ahora compartimos contigo el siguiente link para que escuches a este talento que te cautivará.

