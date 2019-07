AMLO: 10 estados alteran el promedio de homicidios

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si bien ha disminuido la incidencia de homicidios en todo el país, en los últimos días, hay 10 entidades de la República que “alteran” el promedio de este ilícito.

Por ejemplo, dijo en conferencia de prensa, el reporte es que hubo 68 homicidios ayer; bajó, porque bajaron los homicidios en esos estados, entre ellos Guanajuato, Jalisco, Baja California, Estado de México y Veracruz.

En el caso específico de Tijuana, López Obrador reconoció que hay un repunte de inseguridad, “el reporte que tengo es que ayer se registraron dos homicidios” en esa ciudad fronteriza. El mandatario federal indicó que se espera la integración de más elementos de la Guardia Nacional, pues la atención depende mucho del número que se tenga, “estamos reclutando, capacitando elementos para tener más presencia” en el país y enfrentar este problema.

“Es mejor construir escuelas que cárceles”

El Presidente reiteró que su gobierno apuesta por atender las causas de la delincuencia para que no siga aumentando el número de personas en las cárceles del país, y expresó su rechazo a las llamadas “narcoseries”. “No me gustan las cárceles, por eso pienso que es mejor prevenir, es mejor atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, que haya empleo, bienestar, felicidad, posibilidad de estudiar, trabajar”, señaló. “Construir escuelas en lugar de cárceles no solo es humano, es hasta más barato. Me tocó cuando fui jefe de gobierno construir dos reclusorios (…), pero me hubiese gustado más usar esos fondos para seguir construyendo preparatorias, universidades”, concluyó.

López Obrador reafirmó que “nuestro modelo va más orientado a lo preventivo” y que su objetivo en esa materia es “limpiar de corrupción las cárceles y todos los negocios que se dan alrededor de los reclusorios (…), estamos trabajando en ese sentido, empezando porque la autoridad dé el ejemplo”.

Sobre las series de televisión relacionadas con el narcotráfico, aclaró que no pretende censurar, sino resaltar que no todo es como en ese “mundo ideal, de fantasía”, con dinero, mansiones, albercas, autos de lujo”.

Agregó que “hay otra realidad, la de los jóvenes que en poco tiempo se vuelven adictos y tienen que consumir drogas que son veneno y hacen sufrir a sus familias, es dar a conocer lo otro”.

“Estudio de impacto de Santa Lucía se presenta el jueves”

López Obrador anunció hoy que el próximo jueves se hará público el estudio de impacto ambiental para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

En su conferencia de prensa matutina, reiteró que el proyecto para dicha terminal aérea sigue adelante pese a la “lluvia de amparos” presentados en su contra.

“El jueves se publica el manifiesto de impacto ambiental de Santa Lucía”, informó al mandatario tras reiterar que la obra deberá estar lista en dos años y medio.

En este marco, López Obrador señaló que el objetivo es que obras como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas estén listas en tres años, al igual que la modernización de las refinerías que hay en el país.