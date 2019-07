Firmará AMLO documento de no reelección ante notario público

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este jueves ratificará ante notario público la firma del documento en el que se compromete a no reelegirse, “para que no quede ninguna duda” de que permanecerá en el poder sólo seis años, y que no se está retractando de lo afirmado el pasado 19 de marzo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario abundó que “estos conservadores, que creen que somos como ellos, están diciendo que no quiero certificar la firma del documento que di a conocer comprometiéndome a la no reelección; pues aquí está el documento y voy a certificarlo”.

López Obrador se refirió a este tema luego de que de nueva cuenta rechazara emitir una opinión acerca de la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, aprobada el martes en la noche por el Cngreso estatal, y llamó a los legisladores federales a que aprueben su iniciativa de revocación del mandato. “Yo lo que les pido a los opositores es que aprueben la iniciativa de revocación del mandato”, dijo ante las críticas de opositores acerca de que la modificación al periodo de gobierno en la entidad, abra la puerta a la posibilidad de una reelección presidencial Por ello, subrayó que ratificará la firma ante el notario, “para que no quede ninguna duda, y así vamos estarle saliendo al paso a todas las campañas de difamación y de calumnias, siempre, es parte de la transformación”.

Acuden a Palacio Nacional 450 personas diarias en busca de ayuda

En promedio 450 personas acuden cada día a Palacio Nacional para solicitar apoyo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la solución de algún problema, reveló la directora de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya.

En la conferencia de prensa matutina presidencial, la funcionaria explicó que la instrucción de López Obrador es escuchar a la gente y recibir a todas las personas que acudan, solas o en grupo, y que “la mayoría de las solicitudes son parecidas a las que le hacen en sus giras” por el país.

Ramírez Amaya detalló que “hasta el momento han asistido unas 70 mil personas, un promedio de 450 diarias, a veces varía. Han venido casi 600 grupos, aproximadamente cinco grupos diarios. A toda la gente se le atiende, recibimos las solicitudes y las canalizamos. Todo se está gestionado”.

Dijo que existe un avance de 48 por ciento de respuesta de las diferentes dependencias a las solicitudes ciudadanas y que se busca la manera de agilizar, a través del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIDAC).

La funcionaria mencionó que entre las solicitudes más frecuentes están temas de salud, problemas legales y trámites con el Infonavit, “asuntos tan variados y difíciles, como gente con problemas de 20 o 30 años sin resolver”.

Ramírez Amaya dijo que la única petición a los ciudadanos es que tengan paciencia porque “a veces tarda” la atención debido a que “no solo recibimos el documento, sino que platicamos con la gente, la escuchamos”. Aclaró además que el único requisito es que las solicitudes de se hagan con respeto.