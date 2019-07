Gondwana traerá su vibra positiva a México

Una de las bandas más importantes del reggae latinoamericano llegará el 11 de agosto a El Plaza Condesa de la CDMX

Maxi Vargas regresa a la agrupación

Arturo Arellano

Una de las agrupaciones más importantes del reggae en español, cuyo aporte musical e influencia lírica han sido vitales para el crecimiento de la escena reggae continental, Gondwana, regresa a México para ofrecer varias fechas, entre ellas el 3 de agosto a Cancún, el 4 a Chetumal y el 11 en El Plaza Condesa de la Ciudad de México, lugares a los que llegarán con un repertorio cargado de clásicos, nuevos temas y sobre todo el regreso de Maxi Vargas a la agrupación, donde se dio a conocer como cantante.

Para explicar lo que sucederá en estas plazas, Keno Valenzuela concedió entrevista para DIARIO IMAGEN “Traemos muchas cositas nuevas, empezamos el viaje en Mérida, luego Puebla, Querétaro y El Plaza Condesa, para luego llegar a Tijuana y subir a Estados Unidos. Se nos vienen muchas cosas. Estamos ansiosos de presentar lo que hemos estado preparando por más de un mes de ensayos. Cuesta un poquito armar el repertorio, queremos que sea dinámico, con el mayor número de canciones en el menor tiempo posible, como no tenemos cuatro horas para el show, tratamos de irnos a noventa minutos intensos con todas las canciones que la gente quiere escuchar y las que hace tiempo que no tocamos, clásicos con nuevos arreglos”.

Del regreso de Vargas detalla: “Ya hace un tiempo que venimos trabajando con Maxi Vargas, que regresa a la agrupación, ha estado preparándose con nosotros para esta gira que nos llevará a México y Estados Unidos. Es un cambio que se da naturalmente, sin problemas, es un viejo conocido de nosotros y de la gente. Y había sido nuestro vocalista y ahora es más sencillo trabajar cuando lo traemos de vuelta”.

“Siempre tratamos de llevar un buen mensaje a la gente, que lo disfruten, que tengan un momento, que canten con nosotros, somos una banda con más de treinta años, entonces ya la gente sabe de qué se trata, queremos mostrar cosas nuevas, un pequeño adelanto de nuestro sencillo próximo, como parte de un disco nuevo”.

Su longevidad en los escenarios principalmente se la adjudica “A la perseverancia, intentamos que todo esto funcione, hemos estado en todos lados y la idea era que algo pasara y pasó. Siempre tratamos de avanzar, de esto vivimos, por lo tanto, tenemos que seguir grabando y girando. En lo que se refiere a El Plaza Condesa, hasta ahora no hemos confirmado invitados, porque por lo general suelen ser cosas espontáneas, no son muy planeadas, de repente llega un amigo y se sube, así pasa no nos gusta ir preparando esas cosas”

Del disco el que están trabajando comenta: “Con todo el formato que tienen las plataformas digitales, vamos a sumarnos, porque la gente no está comprando Cd’s, un poco se perdió ese romance de comprar discos físicos. Pero aún no sé en qué formato, no sé si sacaremos sencillos o el disco de una vez, porque aún no está hecho, estamos trabajando en ello y esperamos pronto dar nuevas noticias. Mientras tanto, en esta gira estaremos dando un adelanto”. “Hemos estado en todos los festivales de México, por mi parte queremos seguir viendo y conociendo de este hermoso país, hay ciudades a las que aún no vamos, cómo Veracruz, para todo él lado de Campeche, nos faltan algunas ciudades en Guerrero, no sé si Durango, pero Chihuahua sí. Pronto llegaremos a cada rincón de México”.