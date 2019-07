Firma AMLO compromiso de no reelección ante notario público

“Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera”

El Presidente también propone la revocación de mandato en 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ante notario público su compromiso de no reelección, y aclaró que no sólo está en contra de extender su periodo presidencial, sino que también propone la revocación del mandato en 2021.

Como lo adelantó el Presidente el miércoles, el notario Rafael Coello Santos, de la Notaría número 30, certificó la firma durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, a lo que el mandatario reveló que el fedatario no cobró por sus servicios y “puede ser que lo multen”.

Dijo que es “maderista” y que por ello cree en el sufragio efectivo no reelección, “y por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera. No me voy a aferrar a la Presidencia”, y expuso a los que llama “conservadores” que no lo comparen con sus ídolos, pues “eso sí calienta. Nosotros tenemos un pensamiento libertario y democrático”.

López Obrador afirmó que para que sus adversarios se tranquilicen agregaría el compromiso de la no corrupción, “porque eso es lo que los trae muy nerviosos, pero en eso también no hay cambio, es sufragio efectivo no reelección y no corrupción”. Añadió que si hace falta también se certificará ante notario público la propuesta de revocación del mandato, de lo cual ya envió la iniciativa de reforma constitucional, pero que “los opositores conservadores no han querido aprobar la iniciativa, ojalá y pronto se lleve a cabo esta reforma constitucional”, además de quitar el fuero al Presidente y a los funcionarios públicos, que es otra iniciativa que está detenida en el Congreso. El Ejecutivo federal recordó que otra iniciativa de reforma que también no ha sido aprobada tiene que ver con la modificación al artículo 35 de la Constitución para facilitar la celebración de consultas de plebiscito y de referéndum.

López Obrador se pronunció por aprobar todos estos métodos de participación ciudadana, de democracia participativa. “Que la democracia no se quede nada más en lo representativo, sino que practiquemos la democracia participativa”.

Se subastará casa de Zhenli Ye Gon, anuncia AMLO

El Presidente dio a conocer que ya se inició el trámite para subastar la casa de Zhenli Ye Gon, donde ocurrió uno de los más grandes decomisos de dinero en la historia reciente de México.

Afirmó que ya se hace una investigación para saber qué se hizo con el dinero que se confisco al empresario chino y dejó claro que no hay un propósito de persecución sino de saber e informar sobre el destino del dinero incautado en ese caso. “Como ya se inició la investigación, ya nos enteramos que está la casa en donde se encontró todo ese dinero, es una casa bien ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México y ya se hace el trámite para subastarla”, comentó el mandatario federal.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador refirió que el inmueble donde en 2007 fueron hallados 205 millones de dólares, puede tener un valor de entre 30 y 40 millones de pesos.