Sexta Reunión de Supervivientes de Cáncer 2019

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Terapia de hipotermia para prevenir la parálisis cerebral

Campaña “Conocerse es Cuidarse”

El Instituto Nacional de Cancerología bajo el lema “Ponte la Capa y Alza la voz” invita a la inauguración de la Sexta Reunión de Supervivientes de Cáncer 2019, hoy viernes 26 de julio en el Hotel Fiesta Americana Reforma, Salón Nuevo León 1º y 2º, piso 3 Av. Paseo de la Reforma 80, CDMX.

*****

México tiene una incidencia del 36% de parálisis cerebral de niños que sufren asfixia cerebral al nacer y una forma de prevenir esta severa afección y lograr que los recién nacidos tengan máxima protección, es la implementación de una terapia de hipotermia durante las primeras seis horas posteriores al nacimiento. La asfixia cerebral provoca la encefalopatía hipóxica isquémica, que es un estado anátomo funcional anormal del sistema nervioso central, que se produce en el neonato con asfixia durante la primera semana de vida, en la que aparecen signos neurológicos en las primeras 24 horas. Es el síndrome producido por la disminución del aporte de oxígeno (O2) o la reducción mantenida del flujo sanguíneo cerebral al encéfalo afirma la Dra. Avril Molina García, presidente del XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, que se realizó en San Luis Potosí, donde se llevó a cabo un seminario internacional, denominado Hipócrates, relacionado con terapias de hipotermia., donde se trataron importantes aspectos relacionados con la protección cerebral al recién nacido, pues un alto porcentaje de niños sufren de falta de oxigenación, a fin de prevenir la parálisis cerebral que los incapacita”. En el citado seminario, los participantes recibieron un entrenamiento calificado que les permitirá trabajar con el equipo de neonatólogos y neurólogos pediatras para que se apliquen terapias de hipotermia y logren proteger a los bebés para que sus células no sufran la falta de oxigenación. “Para que el bebé tenga máxima protección, la norma establece que la terapia de hipotermia debe realizarse en las primeras seis horas posteriores al nacimiento”, para prevenir la parálisis cerebral. En México hay sólo seis equipos concentrados en la Ciudad de México, Monterrey y San Luis Potosí. La doctora Molina espera que avance una iniciativa de Ley por parte del Senado de la República, que propone que la atención materno-infantil tenga carácter prioritario sobre el diagnóstico oportuno, así como el tratamiento temprano y de vanguardia, de la encefalopatía hipóxica-isquémica.

*****

En el marco del Día Internacional del Autocuidado, las principales empresas productoras de medicamentos para venta sin receta médica se unen para impulsar el uso responsable de estos productos e integran AFAMELA que lanza la campaña “Conocerse es Cuidarse”, la cual busca generar un mayor conocimiento sobre estos medicamentos, siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud y la Cofepris. El director Ejecutivo de AFAMELA, Ricardo Ramírez, dice que esta campaña se lanza en medios digitales, para hacer conciencia que las redes sociales son una herramienta muy positiva, si se combina con información científica y una cultura de responsabilidad compartida, entre autoridades que verifican la seguridad de los productos, las empresas que desarrollan nuevas alternativas terapéuticas y los consumidores que siguen las instrucciones de uso.

Esta campaña piloto arranca hoy con el objetivo de sumar esfuerzos con otros sectores industriales, instituciones académicas, autoridades y todos aquellos que preocupados por su salud y la de sus familias, tengan voluntad de impulsar una cultura de autocuidado de la salud, responsable y permanente. Esta iniciativa busca llegar a todo el país, por lo que esta primera etapa se robustecerá progresivamente a fin de proporcionar información actual y suficiente para cada población. Para un uso responsable de los medicamentos de venta sin receta están las siguientes recomendaciones: leer y seguir las instrucciones que aparecen en las cajas y etiquetas de los medicamentos. Evitar un uso permanente a menos que así lo indique su etiqueta. No extender su empleo o incrementar la dosis recomendada. Prestar especial atención a las “indicaciones”. No tomar ningún medicamento con bebidas alcohólicas. No dar a los niños un medicamento para adultos. Tener cuidado sobre el consumo de estos productos en el caso de mujeres embarazadas o lactantes, especialmente aquellas que se encuentran en el primer trimestre del embarazo. Recurrir al médico e interrumpir el uso del medicamento si los síntomas persisten o se agravan.

elros05.2000@gmail.com