Celebran el Día del Abogado

Con entusiasmo y compromisos

Manuel Alfonso Lobato, presidente de la Asociación de Abogados Litigantes de la República Mexicana, ofrece excelso discurso en el marco de este festejo

Arturo Arellano

“De abogados para abogados” fue la frase con la que se realizó la celebración del Día del Abogado en las inmediaciones de la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI, donde se dieron cita miembros de diferentes organizaciones afines al Derecho.

Manuel Alfonso Lobato, presidente de la Asociación de Abogados Litigantes de la República Mexicana, apuntó que este festejo debe ser enmarcado por un compromiso real de los abogados, por hacer valer la ley a favor de los mexicanos, pues en tiempos de crisis ellos se convierten en constitucionalistas, en búsqueda del disfrute de los derechos humanos.

Por invitación del licenciado Luis René López Negrete, asesor de la Asociación de Abogados Litigantes de la República Mexicana, DIARIO IMAGEN obtuvo un acercamiento con Manuel Alfonso Lobato, presidente de la misma, quien en entrevista comentó: “nos reunimos para celebrar el Día del Abogado, pero también para plantearnos una serie de reflexiones en torno a nuestro quehacer. Asimismo, nos permitimos expresar nuestro reconocimiento a colegas que se han convertido en baluarte de nuestra profesión”. Añade que “en un mundo que corre a cada instante el riesgo de perder la proporción de lo humano, donde es tan grave la crisis económica que nos lacera, considero todavía, más grave, la crisis de carácter moral, la crisis de valores. Y ante una tradición de leyes incumplidas, de influyentísimo y de corrupción, requerimos revalorar los principios de justicia, trabajo, responsabilidad, verdad, respeto, reconocimiento, solidaridad y conciencia social”.

Destaca que en su profesión los abogados somos constitucionalistas, creemos en la Constitución y por México creemos en un sistema de vida enmarcado en una estructura institucional, creemos en un régimen caracterizado por el disfrute de los Derechos Humanos y en el ejercicio responsable de las libertades. Creemos que en México se están dando cambios y reformas que presuponen un proceso difícil, complejo, acaso accidentado, pero que jamás será violento; como asociación somos solidarios en la defensa de nuestra independencia social, en el acercamiento de los deberes cívicos, en el aprecio a la integridad del individuo, de la familia, de la sociedad y de la nación”.

Por su parte, el doctor en Derecho, Jorge Miguel Aldana, ex director de Interpol de la República Mexicana y representante de varias asociaciones de abogados y litigantes, indicó que lo ≠importante “para alcanzar estos objetivos, nosotros solicitamos la unión de todos los abogados, que es una tarea que venimos defendiendo desde hace años y que se ha perdido, porque lamentablemente los abogados se dividen. Hoy de la mano del licenciado Lobato, estamos pidiendo de nueva cuenta esta unificación. Antes llegaban a Los Pinos 100 abogados y el Presidente, yo les digo que no es la fiesta del Presidente, es la fiesta de los abogados, entonces la idea es que si el Presidente quiere estar con nosotros en este festejo, tiene que venir a donde estemos nosotros”. Y aclaró que con el actual mandatario no han tenido una respuesta. “Lo invitamos, pero no hemos tenido respuesta”.

“La unidad hace la fuerza” remató el licenciado Lobato, que explica: “individualmente no somos nada, tenemos que apoyarnos en todos los proyectos legales, haciendo críticas constructivas del acontecer en el país. Nos preocupa mucho la carencia, la crisis, la ausencia de insumos, pero estamos luchando porque a este país le vaya bien. Que quede claro que si al Presidente de la República le va bien, a todos nos irá bien”.

Finalmente, su petición primigenia sería: “actualizar las leyes para el bienestar social. Tenemos crisis, hay mucha violencia, entonces hay que trabajar con el gobierno, codo a codo, que nos escuchen, tenemos mucho que aportar por nuestras experiencias”, concluyó.