Bicis y scooters, ¿orden o vulgar negocio?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Usuarios, sin seguro; terceros tampoco

Tren rápido CDMX- Querétaro, fiasco

Es igualmente peligroso dar una espada a un loco, que el poder a un depravado

Pitágoras, 582-500 a. C.; filósofo y matemático griego

El gobierno de Claudia Sheinbaum va contra las bicicletas de Mobike los scooters Lime. La guerra entre las empresas que brindan esos servicios colocaron en problemas al gobierno morenista. Son muchos, pero lo único que le interesa al equipo de Sheinbaum, es el negocio, ya que no le exigen seguros amplios para los usuarios y terceros, ni mucho menos que se pongan protecciones en cabeza y cuerpo.

Así resumimos el interés del gobierno de la capital del país sobre lo que podría ser un servicio para los usuarios de bicis y patines eléctricos. Al final de cuentas, el usuario y los terceros a su alrededor no están protegidos.

Estimado lector, le voy a platicar una historia que fui testigo hace unos días sobre Paseo de la Reforma. Una mujer de alrededor 70 años de edad caminaba, en compañía de un menor de escasos 7 años de edad, sobre el camellón que va de Chapultepec, rumbo a la Villa a la altura del número 222. Repentinamente, un chamaco de unos 12 años manejaba un scooter a más de 40 kilómetros por hora y los atropelló. La mujer salió auténticamente volando varios metros y el niño se golpeo una pierna.

Afortunadamente, ninguno de los dos resultó con heridas graves. Ambos caminaron. Varios policías acudieron al lugar. Yo estaba con ellos para auxiliarlos; estaban coherentes, aunque adoloridos. El autor del desastre, que cayó del patín, huyó en el mismo y nadie lo detuvo.

Al final pregunté sobre el seguro de los usuarios y terceros, pero simplemente dijeron que “existía”, pero nadie sabía en qué consistía. Pregunté, a la Secretaría de Movilidad del gobierno de la CDMX y simplemente lo desconocían. Al final de cuentas, no pude conocer más, ya que ni el nombre de la señora y el niño conocí, ni mucho menos del imberbe que los atropelló.

En México, a la clase política lo único que les interesa es el negocio. En la Ciudad de México hay muchas empresas que ofrecen servicio de bicicletas y scooters. Esto hace que la competencia sea indiscriminada y sin escrúpulos. Por ello, el pasado fin de semana, la policía capitalina incautó decenas de bicicletas y patines, pero de la empresa Mobike y Lime. Esta última había suspendido sus operaciones por el impresionante robo de sus patines, mismos que se escondían en zonas de “alto riesgo y peligrosidad”, donde ni la policía tiene acceso.

La reacción del gobierno de Sheinbaum está encaminada a disminuir el número de empresas que dan ese servicio, ponerle orden y hacerlo rentable para unos cuantos. La protección de los usuarios y terceros, no existe. Un adolescente puede usar un patín y viajar a 40 kilómetros por hora y no hay poder humano, en la CDMX que lo impida, sancione y ponga orden. Pueden morir cientos, pero eso no importa. Sólo el negocio. ¡Bah!

PODEROSOS CABALLEROS: Están a punto de vencer los derechos de vía del tren México-Querétaro y la SCT, que encabeza Javier Jiménez Espriú, busca extenderlos. ¿Qué significa eso? Pues, que ya no se construiría ese tren que es fundamental para darle un crecimiento armónico a la región, y a que los trabajadores de las empresas localizadas en la región, tendrían acceso rápido en grandes distancias. Una idea excelente del gobierno de Enrique Peña, pero que él mismo lo corrompió metiendo a su compadre de Higa. Los intereses de los políticos dañan el desarrollo del país. Este es otro ejemplo. La ganadora de la licitación fue una empresa china ligada a Hinojosa. Al final, se suspendió indefinidamente, a pesar de ser necesaria.

*** El Centro Médico GIN Toluca, hospital de GINgroup, de Raúl Beyruti Sánchez, y que dirige Ricardo Mondragón Sánchez, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Isidro Fabela de Toluca, Edomex, para que sus estudiantes realicen prácticas de campo clínico en el Centro Médico GIN, además de asegurar la atención médica para los profesores y alumnos de la institución educativa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Grupo Lala, bajo el liderazgo de Alfredo Vergara Betancourt, inició la entrega mensualmente de 2 mil litros de leche a DIF de Cajeme, en Ciudad Obregón, hasta que concluya la actual administración municipal. El lácteo se produce en Planta Obregón, y tiene como objetivo beneficiar a los estudiantes de escuelas primarias que lamentablemente no cuentan con el apoyo del programa de desayunos escolares. Con la incorporación de Cajeme, Lala entregará 16 mil litros de leche a Sistemas DIF de todo el país en donde Grupo Lala tiene presencia de operaciones (Tizayuca, Hidalgo; Gómez Palacio y Ciudad Lerdo, Durango; Mazatlán, Sinaloa; Irapuato, Guanajuato; Torreón y Cuatro Ciénegas, Coahuila)

