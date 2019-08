“15 Consejos malvados para ser tu propia superheroína”, de Vania Bachur

Sí puedes construir cosas bonitas de la maldad de otras personas

¿Cómo le cambié el significado a “Maldad” para hacerlo positivo en mi vida? La gente te dice cosas negativas o consejos no requeridos, toma toda esa basura que te dicen y conviértela en abono para tus metas. En entrevista exclusiva con DIARIO IMAGEN, la ilustradora Vania Bachur, comentó:

—¿Qué es el universo kawaii?

“Es una palabra japonesa que significa bonito, su principal representante es Hello Kitty, es un estilo de ilustración, donde a través de expresiones y pequeñas caritas, animas objetos inanimados, lo haces todo más tierno, más gordito, más infantil”.

—Ya tienes tu marca propia y ahora este libro, empiezas desde los 3 años a dibujar. Cuéntanos un poco:

“Crecí mucho con la influencia de lo que es Hello Kitty, mi tía me enseñó a dibujar gatitos y en Kitty vi otro gato, y dije: -‘cuando yo sea grande quiero ser como Kitty, pero me voy a llamar Vania Bachur (como yo), y voy a seguir dibujando’-, nunca paré, logre desarrollar mi estilo dentro del kawaii con todas las influencias que me gustan, creando mi propio universo y mis propios personajes, con su personalidad, que no tuvieran que ver con Kitty pero, notándose la influencia”.

—Coméntales a nuestras jóvenes lectoras cómo se logran alcanzar estos sueños:

“Trabajando muy duro, yo siempre les digo que te puedes poner cualquier meta que quieras, y lo puedes lograr, siempre y cuando trabajes por ella, y que estés dispuesta a hacer los sacrificios necesarios para lograr cumplir ese sueño o trabajar en lo que más quieres, siempre se va a poder pero tienes que trabajar, nada va a ser regalado, tienes que hacer muchos sacrificios, pero al final la recompensa es muy grande, lograr vivir de lo que más te gusta, es un camino largo y pesado”.

—En el libro hablas de los miedos y las ansiedades, cuéntanos un poco:

“Yo me abrí por completo, porque yo sufro de ansiedad, la ansiedad es tener ese sentimiento de presentimiento que a todos nos da a veces, pero yo lo tengo 24/7, eso me genera tener miedos racionales o irracionales todo el tiempo, para mi es muy importante dar ese ejemplo si yo vivo con miedo todo el tiempo y pude lograr eso que tanto quería, a ti que te detiene, es como mostrarles un caminito por el que yo pasé y me caí, para que no caigan en los mismos hoyos y que vean que cualquier miedo que tengan lo pueden superar”.

—Háblanos de las crisis existenciales:

“Es algo como supercomún, sobre todo en la era de redes sociales, donde vemos la vida de los demás todo el tiempo y estamos bombardeados de creer que la vida de todos es perfecta, menos la nuestra, yo creo que es algo muy normal que todas las personas sufren, porque publicamos en redes sociales la mejor parte de nuestra vida, nuestra percepción empieza a transformarse de una manera enfermiza y empezamos a enfocarnos en los otros, entonces si hay algo en tu vida que no te guste, enfócate y cambia”.

