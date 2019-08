Reducción de 50% a partidos, orden vedada de AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

“Muerte” de Seguro Popular dejará a miles sin cobertura

Con una lógica muy simple, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos políticos que voluntariamente, casi a fuerza, se reduzcan su presupuesto en un 50 por ciento.

Resulta que el Ejecutivo dijo que si su administración se ha bajado el presupuesto en un 75 por ciento, entonces por qué los diferentes institutos políticos no pueden hacer lo mismo.

Específicamente señaló que los partidos “tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso, no es una orden. Yo esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto los dirigentes de todos los partidos”.

¿Qué no es una orden? eso estaría por verse, pero de inmediato Morena, que aún dirige Yeidckol Polevnsky, se puso al servicio del tabasqueño y se ofreció a negociar el tema, mientras que la oposición, “respingó” y por ejemplo, el dirigente de lo poco que le queda al PRD, Angel Ávila, calificó de simplona la propuesta presidencial porque lo que evidentemente quiere el presidente es ganarse la simpatía de quienes piensan que es buena medida bajar recursos a los partidos, pero de que ha perdido popularidad el presidente, ese es un hecho innegable.

Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, hizo muy pero muy bien en “amarrarse el dedo”, con eso de que luego le da al tabasqueño por culpar al pasado o a todos, menos a él, de los errores que comete, salió a explicar que la única vía legal para que los partidos renuncien a sus prerrogativas, es que notifiquen al Instituto Nacional Electoral su deseo de no recibir una parte (o la totalidad) de sus ministraciones y esto es algo que muy probablemente la oposición no haga.

Al término de su participación en el seminario Reforma Electoral. De cara al futuro inmediato, Córdova Vianello explicó que el Instituto no es responsable de decidir cuánto dinero les corresponde a los partidos políticos nacionales. La función y obligación legal es calcular el financiamiento público con estricto apego a las disposiciones mandatadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el consejero-presidente del INE recordó que luego de los sismos del 19 de septiembre del 2017, por acuerdo de los partidos políticos, fue reintegrado a la Tesorería de la Federación una parte del financiamiento que les correspondía en el último periodo del año y mencionó que ese reintegro es una decisión de los propios institutos políticos, en ejercicio de su autonomía.

O sea, esa orden vedada que dio el tabasqueño a los partidos, en realidad se da por voluntad propia de los institutos políticos. La pregunta ahora es, ¿para qué quiere más dinero el tabasqueño?, ¿será acaso para comprar más longaniza de esa carísima?

Municiones

*** La aversión del presidente López Obrador por todo lo que “huela” a Felipe Calderón, se sigue manifestando en las gustadas conferencias mañaneras.

Ayer, el tabasqueño anunció la muerte del Seguro Popular, para convertirse en el Instituto para la Salud y el Bienestar que definitivamente y a estimación de especialistas, no alcanzará a atender a quienes hoy tienen acceso al Seguro Popular. De cualquier manera, el presidente señaló: “por eso me extraña que hay gente que defienda lo del Seguro Popular si era lo más ineficiente que ha existido. Estaba mejor antes de que se estableciera, eso no es seguro ni es popular”, habrá que ver pero por lo menos, el presidente reconoció la pésima situación que viven el IMSS y el ISSSTE.

*** Llama poderosamente la atención que el senador priísta, Manuel Añorve Baños, ayer durante la sesión de la Comisión Permanente, se sumara a los afanes ni más ni menos que del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que el culpable de la matanza de El Paso, sea extraditado a México. ¿Otro acuerdo PRIMOR?

*** Y sobre este mismo tema, los y las legisladores del Senado de la República demandaron de los gobernantes de los Estados Unidos asumir “el peso de sus palabras y la responsabilidad inherente a sus mandatos”. En un amplio documento, impulsado por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, todos los grupos parlamentarios externaron su preocupación porque es Estados Unidos el país con el mayor número de tiroteos masivos con la consecuente e irreparable pérdida de vidas.

“Ataques reiterados que provienen desde las oficinas del más alto nivel hacia mexicanos e inmigrantes que no pueden quedar fuera de la discusión actual”, se puede leer en dicho documento signado por todos y cada uno de los dirigentes de las diversas bancadas partidistas que es un llamado al Congreso estadunidense para que responda de manera contundente e inequívoca al terrible acto, perpetrado por supremacistas de aquel país.

Los legisladores manifestaron su preocupación además por la facilidad con la que se pueden obtener armas largas de manera legal en el vecino país, así como la falta de una regulación estricta a nivel federal. Ello, explican, es una de las causas que inciden en la violencia: “Los tiroteos no son sucesos aislados y cada vez son más recurrentes”.

*** Y por cierto, el senador Monreal no se quedó a la comida que en Pachuca ofrecieron los senadores Julio Menchaca y María Merced González porque tuvo otro ágape mucho más interesante. Se reunieron personalidades que pertenecieron a anteriores legislaturas en el Senado de la República como por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones y Humberto Aguilar Coronado.

*** Independientemente de que se pueda estar en contra o a favor de la construcción de grandes obras como el Aeropuerto en Santa Lucía o el Tren Maya; lo que no puede discutirse, es la participación de la industria mexicana de la construcción, en proyectos de alta envergadura; actualmente este sector impacta en al menos en 3 de cada 4 actividades económicas, lo posiciona como uno de los segmentos más importantes que generan empleo en nuestro país.

De acuerdo con Ricardo Lambretón, especialista en temas de la industria de la construcción, la utilización de insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro y cemento, entre otras, genera que la construcción sea uno de los principales motores de la economía del país.

Sobre este rubro el experto refiere que en los primeros cinco meses del 2019, los estados que mayor participación tuvieron en obra pública fueron Campeche, Oaxaca y Chiapas. Enhorabuena por la generación de empleo.

morcora@gmail.com