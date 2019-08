Todo listo para el Festival de las Juventudes en Tlalnepantla

El ayuntamiento realizará la primera edición de este evento, que ofrecerá conciertos gratis, stands informativos, food trucks y más actividades recreativas

La cita es este sábado 10 de agosto a las 10:30 am, en el Deportivo Santa Cecilia

Asael Grande

Para celebrar el Día Internacional de la Juventud (12 de agosto), el municipio de Tlalnepantla de Baz organiza la primera edición del Festival de las Juventudes con conciertos gratis, stands informativos, food trucks y más actividades recreativas.

Este festival busca consentir a los jóvenes, ya que contará con la participación de 14 grupos musicales que van desde géneros como el rock, reggae y hasta ska: Reggae All Stars, Big Javy de Inspector, Liran’ Roll, Javier Bátiz y Baby Bátiz, Sonido Gallo Negro, Los Victorios, Lost Acapulco, Dr. Rockabilly, Zimbabwe, Yucatán A Go Go, Kinky, El Gran Silencio, Los Estrambóticos y Hello Seahorse.

El ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, a través de la Coordinación de la Juventud se enorgullece en presentar la primera edición del Festival de las Juventudes, que se realizará este sábado 10 de agosto en el Deportivo Santa Cecilia, también conocido como “Carlos Hermosillo”. En conferencia de prensa, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, así como Javier y Baby Bátiz, Armando Palomas, e integrantes de Kinky, El Gran Silencio, Hello Seahorse!, Los Estrambóticos, Los Victorios, Lost Acapulco, Liran’ Roll, Sonido Gallo Negro, Dr. Rockabilly, Zimbabwe, Yucatán a Go-Go y algunos integrantes del All Star Ska Reggae Sinfónico, dieron detalles de este festival recreativo, que tendrá actividades y exhibiciones de skate boarding y globos aerostáticos, karaoke performance, zona de food trucks, grafittiy para todos aquellos amantes de los cuadriláteros, las caídas y los grandes lances se hará presente el Consejo Mundial de Lucha Libre con sus excelsas figuras.

“Estoy muy contento de estar en este evento, porque es el Festival de la Juventud, es un honor y un privilegio porque, estamos hablando de la cultura de las nuevas generaciones, yo vengo de un mundo de los años 50’s, y 60’s, me tocó todo el movimiento de aquí en México, vengo de los hoyos fonquis, del el rock que me tocó en esa época, y ahorita saber que voy a estar en una papeleta con grandes grupos, me tiene contento porque, mi música ha prevalecido después de 63 años de estar tocando, y José Agustín dijo que mi música era la nueva música clásica, dijo que cuando pasen 100 años, la gente va a preguntar qué se oía en esos tiempos, que van a decir que oían a Javir Bátiz, y eso es lo máximo que puede decir un gran escritor; hemos pasado por una etapa de groserías tremendas en las canciones, y ahora el mundo nuevo nos está presentando esta oportunidad de tocarle a los nuevos chavos, gratis, a tomar un aire de la música que es realmente música, porque todos los que van a tocar son buenos músicos, pero la verdad es que los chavitos nuevo necesitan escuchar música que no les miente la madre, que no les quite las ganas de vivir, que sientan que tienen una familia grande, y que sientan que tienen un futuro”, dijo el legendario guitarrista, Javier Bátiz.

En el festival subyace la idea de que ser y sentirse joven no tiene que ver con la edad, sino con una condición de ánimo óptimo por la vida y el entorno, en ese sentido el evento dará cabida a la población en general, sin limitación de edad o género. Cabe mencionar que el festival será de acceso libre, toda la oferta musical y las áreas de esparcimiento serán gratuitas. Para todos aquellos que deseen asistir, deberán de reunir tres botellas de PET y llevarlas a los centros de canje, donde se les hará entrega de su brazalete de entrada. Todo será cupo limitado.

Además, el Festival de las Juventudes en Tlalnepantla también aprovechará su espacio para mostrar el talento local con diversos números de bandas originarias de Tlalnepantla, además de ofrecer una diversa oferta gastronómica con los food trucks del municipio.

La cita es este sábado 10 de agosto 2019, a las 10:30 am, en el Deportivo Santa Cecilia (antes Deportivo Carlos Hermosillo): Av. Del Ferrocarril 168 B, Tabla Honda. Entrada libre. A cambio de tres botellas de pet.

