“Ni un paso atrás”, dice López Obrador a quienes realizan bloqueos

Frente a los bloqueos que realizan algunas organizaciones campesinas en demanda de que los apoyos sociales federales lleguen a los productores del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no dará ni un paso atrás y que los recursos se entregarán sin intermediarios.

“Eso no le gusta a algunos porque están haciendo movimientos y paros, pero no voy a dar ni un paso atrás. Ya saben cómo soy yo de terco y de perseverante”, externó luego de recorrer el Hospital Rural de El Rodeo, Durango, del programa IMSS-Bienestar. Precisó que en su gobierno los recursos se entregarán al productor, no así a los lideres agrarios y de alguna organización, para evitar que lleguen incompletos, con “moche” o “piquete de ojo”.

Por la mañana, el mandatario consideró que la inconformidad de estas agrupaciones radica en que ya no se les entregarán fondos, “y entonces no quieren aceptarlo, y piensan que con la protesta nosotros vamos a dar marcha atrás”. Durante su conferencia de prensa matutina, reconoció que “sí hay estas discrepancias acerca de cuánto se entregó de fertilizante”, pero que hay inconformes, porque “había quienes se hacían cargo del abasto del fertilizante, quienes vendían los fertilizantes, quienes operaban el programa, entonces, ahora es el gobierno federal”.

En este sentido, dijo que es el primer año en que se aplica este programa piloto y que “seguramente se cometieron errores; es ensayo y error”, pero que los inconformes bloquearon caminos para que no se entregara el producto, sobre todo en La Montaña de Guerrero, donde existe más pobreza, y en las otras regiones “prácticamente se entregó todo”.

López Obrador descartó que haya riesgo de hambruna como lo aseveraron algunos legisladores, pero que en La Montaña de Guerrero es donde hay más problemas de desnutrición, donde hay falta de alimentación, y que con la entrega de fertilizantes se va a aumentar la producción, “contrario a lo que se sostiene por los inconformes”.

Por ello, recalcó que “el apoyo va directo a los campesinos, no a las organizaciones, no a intermediarios, porque tenemos pruebas que no llegaba el dinero que recibían las organizaciones, es decir, no les llegaba a los beneficiarios, no les llegaba a los campesinos”.

Agregó que las organizaciones recibían el dinero, sólo entregaban despensas y no presentaban cuentas, por lo que todavía hay resistencias, pero destacó que se acabó la corrupción y “ya no hay huachicoleo ni arriba ni abajo”.