Se dan cita miles de personas en torno al Festival de las Juventudes Tlalnepantla 2019

Con 10 bandas de rock

Tlalnepantla, Estado de México.- En un ambiente familiar, miles de personas asisten al Primer Festival de las Juventudes Tlalnepantla 2019, en el cual se presentan 14 bandas de rock, como Yucatán a Go-Go, Kinky, Los Estrambóticos, Javier Bátiz y El Gran Silencio, entre otros, como parte de las acciones del gobierno municipal para ayudar a reconstruir el tejido social y prevenir adicciones y violencia.

Al arribar al Deportivo Santa Cecilia, el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, invitó a los jóvenes y la ciudadanía a asistir a este magno concierto, que organiza el gobierno de Tlalnepantla para que puedan ejercer su derecho a la recreación y la cultura.

El edil recorrió las áreas de exhibiciones de skate boarding, globos aerostáticos, lucha libre, concurso de graffiti, performances y los módulos informativos que abarcan temas como educación, prevención de adicciones y de embarazos en adolescentes.

El grupo Zimbabwe abrió el concierto seguido de Yucatán a Go Go, Dr. Rockabilly y Lost Acapulco, continuarán Sonido Gallo Negro, Hello Seahorse!, Javier y Baby Bátiz, Armando Palomas, Liran’ Roll, Los Victorios, All Star Ska Reggae Sinfónico, Los Estrambóticos, Kinky y El Gran Silencio.

La integridad física de los asistentes está garantizada a través de un operativo con elementos de la Comisaría General de Seguridad Pública y de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, que serán apoyados por las torres de vigilancia, así como personal voluntario de la administración municipal.