Lalo España emana talento para ser “Felices”

El actor presentará un unipersonal lleno de humor y melancolía a partir del 19 de agosto en el Teatro Xola, Julio Prieto

La obra es resultado de una investigación de dos años

Arturo Arellano

Eduardo España es uno de los comediantes de la nueva era con mayor trayectoria y mejor aceptación de parte del público, ha brillado tanto en series de televisión como en cine y otras vertientes de la actuación, no obstante, su obra maestra, su legado para las nuevas generaciones es la creación de su unipersonal titulado “Felices”, resultado de dos años de investigación, entrevistas y toda una vida de experiencias , mismas que llevará al escenario en el Teatro Xola, Julio Prieto, todos los lunes a partir de este 19 de agosto.

Durante una charla en exclusiva para las páginas de DIARIOIMAGEN, el actor nos habla de este proyecto, en el que podremos verlo con la comedia que le caracteriza, pero también la melancolía que sólo los grandes humoristas pueden fusionar con la carcajada. “Con esta obra ya estuvimos diez meses en el Foro Lucerna, donde la gente nos recibió muy bien. Es un trabajo que para míi ha sido el más significativo en 27 años de carrera, aunque amo hacer shows, series, películas, este es muy especial, porque se deriva de una serie de vivencias desde mi niñez, que me llevaron a investigar sobre la felicidad, ¿cuáles son las inquietudes? las trabas, todos conocemos a alguien que no le truena la palomita en la vida, siempre se está quejando y pensamos ¿qué le hace falta?, ¿por qué están amargados o tristes?”.

Añade que ese tipo de cuestionamientos se despejarán con la obra. “La felicidad es un tema amplio y particular para cada quien, entonces hice una investigación de dos años, leí mucho sobre budismo, psicología, entrevisté a personas en diferentes ámbitos y llegué a conclusiones muy dispersas. De pronto se le da mucha más imprtancia de la que se debe a la estabilidad económica, la pareja, los bienes materiales, y no valoramos el momento del presente. Tenemos que aprender a solventar la vicisitud, enfermedades, vuelcos en el trabajo, inestabilidad emocional, todos. Ser felices no es un échale ganas, es una exposición del ser humano con caídas, levantadas y procesos y en el showes una exhibición de personajes a lo largo de su vida, asumiendo carencias y enfrentadolas con gallardía”.

Describe que “hago personajes divertidos con momentos conmovedores, estoy solo en el escenario, pero hay música original, mapping para crear los diferentes ambientes, vestuarios con gamas de color muy bien planeadas y todo porque queremos llegar al espectador y tocarlo”.

Recuerda que “un gran detonador para crear este monólogo fue mi historia personal, mi primer encuentro con la muerte fue cuando perdí a mi hermanita Rocío a los siete años de edad en un choque, yo iba en ese accidente, más tarde sufrí la muerte de mi madre, mi padre y hasta de mi pareja. Fueron acontecimientos que me hicieron analizar lo rápido que es este viaje y que debemos aprovechar cada instante”, por lo anterior refiere que “‘Felices es una ficción llena de verdades, de repente hay una mezcla de acontecimientos reales con ficción. Por ejemplo Rocío mi hermanita muere en un choque y en la historia hay una Rocío que también muere, pero en circunstancias diferentes. Mi padre pierde su llantera en un incendio y hay un amigo actor que abandona la carrera para encontrar su vocación siendo bombero y rescatista, le hago un homenaje, incluyendo a un personaje de nombre Fernando Morán. Mi madre padecía diabetes, la cuidábamos y es que hace 25 años no había productos para su cuidado, un día se siente mal y le diagnostican una leucemia fulminante, muere un día después de Navidad. Con baseen lo anterior, el personaje principal de esta obra es un comediante, alter ego mío y tiene las dos enfermedades de mi madre. Recuerdo sus palabras cuando decia ‘tantos años cuidándome de una cosa, para venir a morirme de otra’, eso se replica en el escenario, pero en la piel del comediante”.

Añade que su interés es “llamarnos la atención, atrevernos a dar pasos en el momento, no mañana, la vida se disfruta hoy. Muchas veces estamos esperando no sé qué, le damos vueltas a las cosas, mucho peso al dinero, a no tener tiempo para convivir con tus amigos y familiares, sin darnos cuenta de que el tiempo se nos va de las manos. Hay que amar a tus mascotas, amarte a ti, tus frecuencias, no decir ‘qué mal estoy’ o que ‘la chamba está de la chingada’, no resonar con eso y ser felices con lo que se tiene, dar gracias a lo que creas llámese Cristo, Buda, cualquier energía, dale gracias de que estás vivo”.

Invita al público a adentrarse en esta introspección humoristica y con su mensaje, cambiar el rumbo de tu vida para bien. “He recorrido oficinas llenas de jetas, con gente acomplejada, gente que trabaja por un sueldo y no por un sueño, gente que no se realizó y ahora se molesta contigo por sus propias carencias, te meten el pie. Y yo creo que hay que fluir y entender que tu éxito no depende de que otro se caiga. Estamos rodeados de gente que disfruta más el fracaso ajeno, que el éxito propio ver este show nos puede ayudar a todos”.

Concluye que “Felices” es un show lleno de humor y melancolía para que la gente salga con diferentes lecturas y un bálsamo en el corazón. Se presentará todos los lunes a las 20:30 horas en el Teatro Xola a partir del 19 de agosto. Mientras tanto, los boletos ya están a la venta y si se adquieren en la preventa antes de su estreno, el público podrá acceder a un 50% de descuento en taquilla.